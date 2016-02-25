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亚洲 | 2016年 2月 25日 星期四 13:17 BJT

台湾货币市场：短率持稳跨月利率续扬，短票市场拉紧报利率走升

* 短率持续持稳，跨月资金利率续扬
    * 大型银行暂停供应资金，气氛略显紧张
    * 资金拉〞紧报〞，短票利率走扬
    * 市场资金不太充裕，公债RP利率微升

     记者 罗两莎
    路透台北2月25日 - 台湾银行间月内短率周四持稳，跨月资金利率再走高。资金调度人
员指出，因今天有大型银行暂停拆出，资金略转紧俏，市场气氛比较紧张，除隔夜拆款利率
维持不变，跨月资金利率再走高。
    
    他们表示，拆款市场资金需求旺盛，不仅小型银行缺钱，就连外商银行都四处找钱，但
只有一家大型公股银行出来放钱，致跨月利率进一步走高，一周和两周拆款利率最高分别拉
升到0.39%及0.40%。
    
    〞今天资金还是偏紧，缺钱的银行意外的多，连外商都打电话来问我有没有钱，利率有
更高一点。〞一位大型银行资调人员说。
    
    他们指出，今天大家都缺钱，大型银行资调人员接到询问有无资金可借的电话也变多了
，令人意外的是，就连平常极少往来的外商银行都向本土银行开口要钱；使跨月资金利率走
扬。
            
 本地时间12:48                    今日报价                  上日收盘
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 台湾加权股价指数<.TWII         8,356.07                  8,282.86    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.200%                    0.201% 
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.200-0.200%               0.200-0.220% 
   --一周拆款利率区间           0.310-0.390%               0.200-0.370% 
   --两周拆款利率区间           0.300-0.400%               0.310-0.380%   
        
    
    **短票利率微升**
    
    短票市场方面，大型票券商说，今天因有大型银行暂停拆款，致市场资金一度拉〞紧报
〞，一大早气氛就变得相当紧张，利率跟着走高。
    
    〞大家都没钱，到底钱都到那去了啊？市场上穷鬼一堆，找不到跨月的资金。〞一位大
型票券公司交易员说。
    
    他们表示，今天资金确实比昨天紧，气氛跟昨天完不一样，感觉好像坐云宵飞车，利率
亦自昨天的0.36-0.37%，拉高到0.38%。
    
    一位大型票券公司交易员即称，今天市场变得有点乱，资金转紧俏，短票几乎成交在0.
37-0.38%，甚至看不到比较低的0.36%利率。
               
    今日大型票券商与银行间承作30天期自保短票利率略为走高，主要成交在0.37-0.38%，
少数成交在0.36%；上日则在0.36-0.37%。 
    
    集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.36
3%，前日0.361%；上日区间在0.30-0.39%，前日在0.33-0.39%；上日成交量92.7亿台币，前
日在86.52亿台币。
           
    今天央行定存单到期1,985.5亿台币，发行情况则待稍晚央行公布。
    
    本周央行定存单到期1兆(万亿)3,577.5亿台币，周五28亿。

    拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为473亿台币，累积超额准备达6,749亿
台币、加计前期1%的超额准备为8,252亿台币。     
               
    **公债RP利率微升**  
        
    债券附买回(RP)市场方面，大型证券交易员指出，今天RP市场资金不太充裕，公债RP利
率微升，公司债RP利率则持稳。
    
    票券公司交易员也说，今天资金比较紧，早上气氛相当紧张，但在听说有一家大型银行
出来放钱后，大家都松了一口气；但市场资金还不多。
    
    〞本来以为今天可以爽爽过，但开盘不到五分钟就大家赶快去找钱，气氛满紧张的。〞
一位大型票券公司交易员说。
    
    今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率微升，短天期公债RP利率主要成交在0.35
-0.36%；上日则在0.33-0.35%；公司债附买回利率主要成交在0.43-0.45%，与上日水准相同
。
        
    今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持稳，短天期公司债附买回利率
主要成交于0.33-0.38%，上日亦同；短天期公债附买回利率亦与上日相同，主要落在0.25-0
.33%。(完)

 (审校 杨淑祯)

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