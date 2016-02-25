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亚洲 | 2016年 2月 25日 星期四 11:42 BJT

印尼央行：有进一步调降指标利率的空间--官员

路透雅加达2月25日 - 印尼央行的一位高级官员表示，在1月和2月共降息两次，每次降息25个基点后，该央行仍有进一步调降指标政策利率的空间。

印尼央行负责货币和经济政策的执行董事Juda Agung在一次经济会议上表示：“仍有(降息)空间，但我们会逐月进行考虑。”

他提到，发达经济体货币政策分歧缩小为调降指标利率提供了空间。

印尼央行目前的指标利率在7.00%，1月通胀年率为4.14%。(完) (编译 汪红英；审校 白云)

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