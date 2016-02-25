印尼央行：有进一步调降指标利率的空间--官员

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透雅加达2月25日 - 印尼央行的一位高级官员表示，在1月和2月共降息两次，每次降息25个基点后，该央行仍有进一步调降指标政策利率的空间。
印尼央行负责货币和经济政策的执行董事Juda Agung在一次经济会议上表示：“仍有(降息)空间，但我们会逐月进行考虑。”
他提到，发达经济体货币政策分歧缩小为调降指标利率提供了空间。
印尼央行目前的指标利率在7.00%，1月通胀年率为4.14%。(完) (编译 汪红英；审校 白云)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。