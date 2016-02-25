中国汇市：人民币早盘随中间价微跌，G20财长会议在即汇价持稳

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
* 人民币早盘随中间价微跌
* 中资大行继续维稳
* 市场交投兴趣不浓成交淡静
* G20财长会议在即汇价持稳
路透北京2月25日 - 人民币兑美元即期 周四早盘随中间价续跌，波动不足20个点子。交易员称，春节后的购汇需求有所下降，加上20国集团（G20）财长和央行行长会议召开在即汇价稳定，交投兴趣不浓成交淡静。
他们并指出，监管层对汇市的干预有所减少，但中资大行维稳依旧。离岸CNH 波动趋势与在岸基本一致，点差维持在几十个点子。期权波动率 今日亦降至5以下，显示出汇价走稳的预期。
“（美元）中间价虽然往上调了一点，但是央行还是压，大家也不买。起码到G20会议前都会比较稳。到G20会议后再看看他们说了什么，有什么态度。”一股份行交易员称。
G20财长和央行行长会议将于本周五至周六(26-27日)在上海召开，中国央行行长周小川周五将召开记者会，市场重点关注有关中国经济及汇率走向相关内容。
中国财政部副部长朱光耀周四表示，中国要推动市场驱动的汇率形成机制和汇率改革，人民币汇率也需要保持稳定。
中国工信部周四亦表示，今年国际经济环境加大出口压力，并对人民币汇率和工业品价格带来持续影响。
北京时间11:38，人民币兑美元 即期报6.5338元，上日收报6.5326元。今日人民币兑美元中间价 报6.5318元，上日中间价为6.5302元。人民币兑美元即期成交额 为63.15亿美元，上日半日为46.15亿美元。
全球汇市方面，英镑兑美元周四徘徊在七年低点附近，兑日圆接近两年半低点，受英国可能退出欧盟的担忧拖累。油价反弹帮助抑制了避险货币日圆的买盘。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.77元, 上日尾盘为6.7845元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.538元, 上一交易日尾盘报6.533元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5336；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 黄凯)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。