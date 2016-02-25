中国汇市：人民币早盘随中间价微跌，G20财长会议在即汇价持稳

* 人民币早盘随中间价微跌

* 中资大行继续维稳

* 市场交投兴趣不浓成交淡静

* G20财长会议在即汇价持稳

路透北京2月25日 - 人民币兑美元即期 周四早盘随中间价续跌，波动不足20个点子。交易员称，春节后的购汇需求有所下降，加上20国集团（G20）财长和央行行长会议召开在即汇价稳定，交投兴趣不浓成交淡静。

他们并指出，监管层对汇市的干预有所减少，但中资大行维稳依旧。离岸CNH 波动趋势与在岸基本一致，点差维持在几十个点子。期权波动率 今日亦降至5以下，显示出汇价走稳的预期。

“（美元）中间价虽然往上调了一点，但是央行还是压，大家也不买。起码到G20会议前都会比较稳。到G20会议后再看看他们说了什么，有什么态度。”一股份行交易员称。

G20财长和央行行长会议将于本周五至周六(26-27日)在上海召开，中国央行行长周小川周五将召开记者会，市场重点关注有关中国经济及汇率走向相关内容。

中国财政部副部长朱光耀周四表示，中国要推动市场驱动的汇率形成机制和汇率改革，人民币汇率也需要保持稳定。

中国工信部周四亦表示，今年国际经济环境加大出口压力，并对人民币汇率和工业品价格带来持续影响。

北京时间11:38，人民币兑美元 即期报6.5338元，上日收报6.5326元。今日人民币兑美元中间价 报6.5318元，上日中间价为6.5302元。人民币兑美元即期成交额 为63.15亿美元，上日半日为46.15亿美元。

全球汇市方面，英镑兑美元周四徘徊在七年低点附近，兑日圆接近两年半低点，受英国可能退出欧盟的担忧拖累。油价反弹帮助抑制了避险货币日圆的买盘。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.77元, 上日尾盘为6.7845元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.538元, 上一交易日尾盘报6.533元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5336；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。