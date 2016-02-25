中国债市动态：现券收益率先涨后回稳，资金紧势加剧仍压制市场情绪

路透上海2月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率先小涨后回稳，国债期货亦在低开后震荡拉回；近日逐渐收敛的资金面今日紧势加剧，现券盘初也一度受拖累走弱，不过后续做空力量有限，市场仍未脱盘整格局。

交易员指出，资金面波动短期若持续，还会压制市场情绪，而近两日的一级市场新债亦浮现乏力迹象，料现券表示暂时仍难有起色；此外，央行有关债市扩大开放的新政中长期利好债市，但短期正面效果有限。

“开盘（收益率）就上了点，后来虽然基本回来了，但还是对流动性有担忧，”北京一券商交易员称。

上海一银行交易员亦表示，受缴税、定向降准考核后的准备金动态调整以及转债申购等因素叠加影响，今日开市起资金就很紧缺，虽然之后央行公开市场进行了3,400亿元逆回购操作，但也只是对冲了当日到期量，对流动性补血并无帮助，目前资金面仍未见明显缓和。

央行公开市场今日进行了3,400亿元人民币的逆回购操作，期限七天，中标利率仍持稳在2.25%，完全对冲今日到期量。

中国央行上周五表示，对2015年度金融机构实施定向降准的情况进行了考核，满足定向降准标准银行可以继续享受优惠准备金率，结果有上有下，但与新增贷款增速或宏观审慎评估无关。此次准备金率动态调整将于2016年2月25日实施。

北京一银行交易员则谈到，银行间债市进一步扩大对外开放力度，中长期无疑会为债市带来更多增量资金，但受制于人民币汇率贬值预期，短期内债市受益料不多。

中国央行周三宣布，进一步放开境外机构投资者投资银行间债券市场，引入更多符合条件的境外机构投资者，取消额度限制，简化管理流程；央行并对境外机构投资者的投资行为实施宏观审慎管理。

一级市场方面，继昨日农发行新债后，今日上午招标的进出口行新债结果也不理想。进出口银行上午招标增发五年和10年期固息债，中标收益率分别为3.0739%和3.4046%，10年品种较二级估值水平高出不少，两期债对应投标倍数为2.88倍和2.01倍。

央行上周四稍晚公布，延续前期增加公开市场操作频率的有关安排，即日起，根据货币政策调控需要，原则上每个工作日均开展公开市场操作。如因市场需求不足等原因未开展操作，也将予以说明。

剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.18%/3.1550%，上日尾盘为3.18%/3.1525%。