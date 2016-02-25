中国债市动态：现券收益率先涨后回稳，资金紧势加剧仍压制市场情绪

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透上海2月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率先小涨后回稳，国债期货亦在低开后震荡拉回；近日逐渐收敛的资金面今日紧势加剧，现券盘初也一度受拖累走弱，不过后续做空力量有限，市场仍未脱盘整格局。
交易员指出，资金面波动短期若持续，还会压制市场情绪，而近两日的一级市场新债亦浮现乏力迹象，料现券表示暂时仍难有起色；此外，央行有关债市扩大开放的新政中长期利好债市，但短期正面效果有限。
“开盘（收益率）就上了点，后来虽然基本回来了，但还是对流动性有担忧，”北京一券商交易员称。
上海一银行交易员亦表示，受缴税、定向降准考核后的准备金动态调整以及转债申购等因素叠加影响，今日开市起资金就很紧缺，虽然之后央行公开市场进行了3,400亿元逆回购操作，但也只是对冲了当日到期量，对流动性补血并无帮助，目前资金面仍未见明显缓和。
央行公开市场今日进行了3,400亿元人民币的逆回购操作，期限七天，中标利率仍持稳在2.25%，完全对冲今日到期量。
中国央行上周五表示，对2015年度金融机构实施定向降准的情况进行了考核，满足定向降准标准银行可以继续享受优惠准备金率，结果有上有下，但与新增贷款增速或宏观审慎评估无关。此次准备金率动态调整将于2016年2月25日实施。
北京一银行交易员则谈到，银行间债市进一步扩大对外开放力度，中长期无疑会为债市带来更多增量资金，但受制于人民币汇率贬值预期，短期内债市受益料不多。
中国央行周三宣布，进一步放开境外机构投资者投资银行间债券市场，引入更多符合条件的境外机构投资者，取消额度限制，简化管理流程；央行并对境外机构投资者的投资行为实施宏观审慎管理。
一级市场方面，继昨日农发行新债后，今日上午招标的进出口行新债结果也不理想。进出口银行上午招标增发五年和10年期固息债，中标收益率分别为3.0739%和3.4046%，10年品种较二级估值水平高出不少，两期债对应投标倍数为2.88倍和2.01倍。
央行上周四稍晚公布，延续前期增加公开市场操作频率的有关安排，即日起，根据货币政策调控需要，原则上每个工作日均开展公开市场操作。如因市场需求不足等原因未开展操作，也将予以说明。
剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.18%/3.1550%，上日尾盘为3.18%/3.1525%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1606 早盘收报100.450元人民币，较上日结算价涨0.05%；10年期国债主力合约T1606 收报99.560元，较上日结算价跌0.04%。(完) (发稿 边竞；审校 黄凯)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。