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亚洲 | 2016年 2月 25日 星期四 12:14 BJT

日本债市：长债收益率创纪录新低，投资者买进更长期公债追逐收益

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.210% +0.5 -0.215%

五年期公债 -0.180% +2.0 -0.200%

10年期公债 -0.050% +0.5 -0.055%

20年期公债 0.580% -2.0 0.600%

30年期公债 0.880% -3.5 0.915%

10年期公债期货 <0#JGB:> 151.88 -0.10 151.98

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 汪红英/刘秀红；审校 蔡美珍/龚芳)

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