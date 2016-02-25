中港贸易：1月香港净流入内地黄金量按月大跌74.4%，为17个月来最少

路透香港2月25日 - 香港政府统计处周四数据显示，今年1月由香港流入中国内地的黄 金量按月大跌74.4%，终止此前连续两个月升势，为17个月以来最低。 据统计处电邮给路透的最新数据，1月由香港对中国内地的黄金总出口（本地出口及转 口）为37,375公斤（37.375吨），按月挫75.4%；减去自中国进口的黄金量，月内由香港净 流入中国的黄金总量，自12月的129,266公斤降至1月的33,041公斤。 现货金 在1月大幅反弹5.4%，为2015年1月以来最大涨幅。 中国官方并无提供黄金贸易数据，因此香港数据成为中国黄金进出口的一项指标。 但香港数据无法提供中国黄金进口全貌，因部分黄金是由北京及上海直接流入，而这部 份并无官方统计。 2016年 出口往中国 转口往中 总出口 自中国进口 净流入中 国 国 1月 10,099 27,276 37,375 4,334 33,041 2015年 出口往中国 转口往中 总出口 自中国进口 净流入中 国 国 1月 5,685 76,840 82,525 6,407 76,118 2月 6,470 67,927 74,397 6,822 67,575 3月 6,718 65,361 72,079 5,716 66,363 4月 4,095 51,054 55,149 2,945 52,204 5月 6,687 69,043 75,730 4,884 70,846 6月 9,814 38,047 47,861 10,715 37,146 7月 15,230 48,535 63,765 8,702 55,063 8月 9,948 57,916 67,864 8,545 59,319 9月 8,265 101,521 109,786 12,544 97,242 10月 9,999 77,661 87,660 16,079 71,581 11月 21,584 81,503 103,087 24,084 79,003 12月 24,543 127,615 152,158 22,892 129,266 注：1. 上述表格单位为公斤。 2. 资料来源：香港统计处。（完） (记者 梁慧仪；审校 张喜良)