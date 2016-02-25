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亚洲 | 2016年 2月 25日 星期四 17:32 BJT

中港贸易：1月香港净流入内地黄金量按月大跌74.4%，为17个月来最少

路透香港2月25日 - 香港政府统计处周四数据显示，今年1月由香港流入中国内地的黄
金量按月大跌74.4%，终止此前连续两个月升势，为17个月以来最低。

    据统计处电邮给路透的最新数据，1月由香港对中国内地的黄金总出口（本地出口及转
口）为37,375公斤（37.375吨），按月挫75.4%；减去自中国进口的黄金量，月内由香港净
流入中国的黄金总量，自12月的129,266公斤降至1月的33,041公斤。 
    
    现货金 在1月大幅反弹5.4%，为2015年1月以来最大涨幅。    
          
    中国官方并无提供黄金贸易数据，因此香港数据成为中国黄金进出口的一项指标。
    
    但香港数据无法提供中国黄金进口全貌，因部分黄金是由北京及上海直接流入，而这部
份并无官方统计。
   
  2016年    出口往中国   转口往中    总出口  自中国进口   净流入中
                               国                               国
     1月        10,099     27,276    37,375       4,334     33,041
                                                                  
  2015年    出口往中国   转口往中    总出口  自中国进口   净流入中
                               国                               国
     1月         5,685     76,840    82,525       6,407     76,118
     2月         6,470     67,927    74,397       6,822     67,575
     3月         6,718     65,361    72,079       5,716     66,363
     4月         4,095     51,054    55,149       2,945     52,204
     5月         6,687     69,043    75,730       4,884     70,846
     6月         9,814     38,047    47,861      10,715     37,146
     7月        15,230     48,535    63,765       8,702     55,063
     8月         9,948     57,916    67,864       8,545     59,319
     9月         8,265    101,521   109,786      12,544     97,242
    10月         9,999     77,661    87,660      16,079     71,581
    11月        21,584     81,503   103,087      24,084     79,003
    12月        24,543    127,615   152,158      22,892    129,266
      注：1. 上述表格单位为公斤。
      　2. 资料来源：香港统计处。（完） 

 (记者 梁慧仪；审校 张喜良)

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