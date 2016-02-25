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亚洲 | 2016年 2月 25日 星期四 12:44 BJT

香港已公布经济指标--2016/2/25

时间             经济指标               按年%           前月（季）按年%   上年同月（季）按年
                                                                              %
 2015年12月    零售销售值                    -8.5                -7.8              -4.0 
 2015年12月    零售销售量                    -6.1                -6.0              -1.4
 2016年1月     综合消费物价指数(CPI)         +2.7                +2.5              +4.1
 2016年1月     甲类消费物价指数(CPI A)       +2.9                +2.7              +6.3
 2015年第四季  本地生产总值(GDP)             +1.9                +2.3              +2.2
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                                         15年11月-16年1月    15年10-12月%       14年11月-15年1月%
                                        %                                     
               失业率                          3.3               3.3                 3.3
  ------------------------------------------------------------------------------------------
               （以下以10亿港元为单位       当月                 前月             上年同期
               ）                                                             
 2015年12月    贸易赤字／盈余              -45.71               -33.1              -59.25
                                                                              
 注：   *为已经更新
        ^经修订数据。（完）
    
 （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） 

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   经济指标预测或公布日程 
     美国与加拿大.......    日本......... 
     欧洲...............    台湾......... 
     中国.......... 
   已公布经济指标一览 
     美国...............    日本......... 
     欧洲...............    韩国......... 
     中国.................    香港......... 
     澳洲..............    台湾.........

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