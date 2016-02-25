主要国家经济指标预测--2月26日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月26日(五) 0005 英国Gfk消费者信贷 2月 正3 正4 0130 中国70个大中城市住宅销售价格(较上年同期) 1月 -- +1.60% 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 2月初值 +0.1% +0.4% 0745 法国消费者支出(较前月) 1月 +0.6% +0.7% 0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.2% +0.2% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -1.2% 0815 瑞士非农就业岗位(万) 第四季 -- 424.4 0900 意大利薪资通胀(较前月) 1月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.3% 1000 欧元区企业景气指数 2月 正0.28 正0.29 经济景气指数 正104.4 正105.0 工业景气指数 负3.5 负3.2 服务业景气指数 正11.4 正11.6 消费者信心指数 负6.7 负6.3 消费者通胀预期指数 -- 正2.3 生产者通胀预期指数 -- 负4.2 1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月初值 +0.5% -0.8% (较上年同期) +0.1% +0.5% 消费者物价调合指数(HICP)(较前月) +0.6% -1.0% (较上年同期) 持平 +0.4% 1330 美国商品贸易收支(亿美元) 1月初值 -- 逆差615 1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第四季修正值 +0.4% +0.7% 最终销售 +1.1% +1.2% 消费者支出 -- +2.2% GDP平减指数 +0.8% +0.8% 个人消费支出(PCE)物价指数 +0.1% +0.1% 核心PCE物价指数 +1.2% +1.2% 1455 美国密西根大学消费者信心指数 2月终值 91.0 90.7 现况指数 105.8 105.8 预期指数 80.8 81.0 1500 美国实质个人支出(较前月) 1月 -- +0.1% 个人所得(较前月) +0.4% +0.3% 经调整后的个人支出 +0.3% 持平 核心PCE物价指数(较前月) +0.2% 持平 (较上年同期) -- +1.4% PCE物价指数(较前月) -- -0.1% (较上年同期) -- +0.6% 1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 1月 -- +0.9% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2月25日(四) 0030 澳洲资本支出(较前季) 第四季 +0.8% -3.0% 建筑资本支出(较前季) +1.2% -4.7% 厂房/机械设备资本支出 +0.1% 持平 0700 德国Gfk消费者信心指数 3月 9.5 9.3 0700 德国消费者物价调合指数(HICP)(较前月) 1月终值 -1.0% -1.0% (较上年同期) +0.4% +0.4% 0815 瑞士工业订单(较上年同期) 第四季 -7.7% -- 0900 欧元区M3货供额(年增率) 1月 +5.0% +4.7% 对家庭贷款 +1.4% -- 对非金融企业贷款 +0.6% -- 0900 意大利企业信心 2月 102.0 102.7 0900 意大利消费者信心 2月 114.5 117.9 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.9% +1.9% 0930 英国企业投资(较前季) 第四季初值 -2.1% +0.9% (较上年同期) +2.4% -- 1000 欧元区通胀率(较前月) 1月终值 -1.4% -1.4% (较上年同期) +0.3% +0.4% 1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 12月 -0.1% -- 未经季节调整零售销售(较上年同期) +0.6% -- 1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 1月初值 逆差4.95 -- 1230 美国建筑许可年率(万户) 1月修正值 120.4 -- 建筑许可(较前月) 持平 -- 1330 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 1月 +4.9% +2.5% 扣除运输的耐久财订单(较前月) +1.8% +0.2% 扣除国防的耐久财订单(较前月) +4.5% -- 扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) +3.9% +1.0% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月20日当周 27.2 27 四周均值(万人) 27.2 -- 续请失业金人数(万人) 2月13日当周 225.3 226 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 12月 +0.4% -- (较上年同期) +5.7% -- 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 1月 38.9 38.7 出口(亿新西兰元) 39 37.4 贸易收支(亿新西兰元) 顺差0.08 逆差2.455 年度贸易收支(亿新西兰元) 截止1月的一年 逆差35.78 逆差38.4 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 1月 持平 持平 全国整体CPI 持平 -- 东京地区核心CPI(较上年同期) 2月 -0.1% -0.2% 东京地区整体CPI +0.1% -- (完)