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亚洲 | 2016年 2月 26日 星期五 07:34 BJT

****主要国家经济指标预测--2月26日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    2月26日(五)
    0005 英国Gfk消费者信贷                            2月         正3        正4
    0130 中国70个大中城市住宅销售价格(较上年同期)     1月         --      +1.60%
    0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)  2月初值      +0.1%      +0.4%
    0745 法国消费者支出(较前月)                       1月       +0.6%      +0.7%
    0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季)             第四季       +0.2%      +0.2%
    0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)              1月         --       -1.2%    
    0815 瑞士非农就业岗位(万)                      第四季         --       424.4
    0900 意大利薪资通胀(较前月)                       1月         --        持平
                       (较上年同期)                               --       +1.3%
    1000 欧元区企业景气指数                           2月      正0.28     正0.29
               经济景气指数                                   正104.4    正105.0
               工业景气指数                                     负3.5      负3.2
               服务业景气指数                                  正11.4     正11.6
               消费者信心指数                                   负6.7      负6.3
               消费者通胀预期指数                                 --       正2.3
               生产者通胀预期指数                                 --       负4.2
    1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)           2月初值      +0.5%      -0.8%
                            (较上年同期)                        +0.1%      +0.5%
             消费者物价调合指数(HICP)(较前月)                   +0.6%      -1.0%
                                 (较上年同期)                    持平      +0.4%
    1330 美国商品贸易收支(亿美元)                   1月初值       --     逆差615
    1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率          第四季修正值    +0.4%      +0.7%
             最终销售                                           +1.1%      +1.2%
             消费者支出                                           --       +2.2%
             GDP平减指数                                        +0.8%      +0.8%
             个人消费支出(PCE)物价指数                          +0.1%      +0.1%
             核心PCE物价指数                                    +1.2%      +1.2%
    1455 美国密西根大学消费者信心指数               2月终值      91.0       90.7
                             现况指数                           105.8      105.8
                             预期指数                            80.8       81.0
    1500 美国实质个人支出(较前月)                       1月       --       +0.1%
             个人所得(较前月)                                   +0.4%      +0.3%
             经调整后的个人支出                                 +0.3%       持平
             核心PCE物价指数(较前月)                            +0.2%       持平
                            (较上年同期)                          --       +1.4%
             PCE物价指数(较前月)                                  --       -0.1%
                        (较上年同期)                              --       +0.6%
    1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值              1月       --       +0.9%
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段       现值     预估值
    2月25日(四)
    0030 澳洲资本支出(较前季)                        第四季      +0.8%      -3.0%      
             建筑资本支出(较前季)                                +1.2%      -4.7%      
             厂房/机械设备资本支出                               +0.1%       持平      
    0700 德国Gfk消费者信心指数                          3月        9.5        9.3        
    0700 德国消费者物价调合指数(HICP)(较前月)       1月终值      -1.0%      -1.0%      
                                     (较上年同期)                +0.4%      +0.4%      
    0815 瑞士工业订单(较上年同期)                    第四季      -7.7%        --       
    0900 欧元区M3货供额(年增率)                         1月      +5.0%      +4.7%      
              对家庭贷款                                         +1.4%        --       
              对非金融企业贷款                                   +0.6%        --       
    0900 意大利企业信心                                 2月      102.0      102.7      
    0900 意大利消费者信心                               2月      114.5      117.9      
    0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季)         第四季修正值      +0.5%      +0.5%      
                              (较上年同期)                       +1.9%      +1.9%      
    0930 英国企业投资(较前季)                    第四季初值      -2.1%      +0.9%      
                     (较上年同期)                                +2.4%        --       
    1000 欧元区通胀率(较前月)                       1月终值      -1.4%      -1.4%       
                      (较上年同期)                               +0.3%      +0.4%      
    1000 意大利经季节调整零售销售(较前月)              12月      -0.1%        --      
             未经季节调整零售销售(较上年同期)                    +0.6%        --      
    1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)             1月初值   逆差4.95        --    
    1230 美国建筑许可年率(万户)                   1月修正值      120.4        --       
             建筑许可(较前月)                                     持平        --       
    1330 美国耐久财(耐用品)订单(较前月)                 1月      +4.9%      +2.5%      
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                        +1.8%      +0.2%      
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                        +4.5%        --       
             扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月)                  +3.9%      +1.0%      
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)           2月20日当周       27.2         27       
                        四周均值(万人)                            27.2        --      
                  续请失业金人数(万人)          2月13日当周      225.3        226      
    1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月)      12月      +0.4%        --       
                                         (较上年同期)            +5.7%        --       
    2145 新西兰进口(亿新西兰元)                         1月       38.9       38.7       
               出口(亿新西兰元)                                     39       37.4       
               贸易收支(亿新西兰元)                           顺差0.08  逆差2.455   
               年度贸易收支(亿新西兰元)       截止1月的一年  逆差35.78   逆差38.4   
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)    1月       持平       持平      
             全国整体CPI                                          持平        --       
             东京地区核心CPI(较上年同期)                2月      -0.1%      -0.2%      
             东京地区整体CPI                                     +0.1%        --     
    (完)

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