主要国家经济指标预测--2月26日****

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月26日(五) 0005 英国Gfk消费者信贷 2月 正3 正4 0130 中国70个大中城市住宅销售价格(较上年同期) 1月 -- +1.60% 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 2月初值 +0.1% +0.4% 0745 法国消费者支出(较前月) 1月 +0.6% +0.7% 0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.2% +0.2% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -1.2% 0815 瑞士非农就业岗位(万) 第四季 -- 424.4 0900 意大利薪资通胀(较前月) 1月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.3% 1000 欧元区企业景气指数 2月 正0.28 正0.29 经济景气指数 正104.4 正105.0 工业景气指数 负3.5 负3.2 服务业景气指数 正11.4 正11.6 消费者信心指数 负6.7 负6.3 消费者通胀预期指数 -- 正2.3 生产者通胀预期指数 -- 负4.2 1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月初值 +0.5% -0.8% (较上年同期) +0.1% +0.5% 消费者物价调合指数(HICP)(较前月) +0.6% -1.0% (较上年同期) 持平 +0.4% 1330 美国商品贸易收支(亿美元) 1月初值 -- 逆差615 1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第四季修正值 +0.4% +0.7% 最终销售 +1.1% +1.2% 消费者支出 -- +2.2% GDP平减指数 +0.8% +0.8% 个人消费支出(PCE)物价指数 +0.1% +0.1% 核心PCE物价指数 +1.2% +1.2% 1455 美国密西根大学消费者信心指数 2月终值 91.0 90.7 现况指数 105.8 105.8 预期指数 80.8 81.0 1500 美国实质个人支出(较前月) 1月 -- +0.1% 个人所得(较前月) +0.4% +0.3% 经调整后的个人支出 +0.3% 持平 核心PCE物价指数(较前月) +0.2% 持平 (较上年同期) -- +1.4% PCE物价指数(较前月) -- -0.1% (较上年同期) -- +0.6% 1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 1月 -- +0.9% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2月25日(四) 0030 澳洲资本支出(较前季) 第四季 +0.8% -3.0% 建筑资本支出(较前季) +1.2% -4.7% 厂房/机械设备资本支出 +0.1% 持平 0700 德国Gfk消费者信心指数 3月 9.5 9.3 0700 德国消费者物价调合指数(HICP)(较前月) 1月终值 -1.0% -1.0% (较上年同期) +0.4% +0.4% 0815 瑞士工业订单(较上年同期) 第四季 -7.7% -- 0900 欧元区M3货供额(年增率) 1月 +5.0% +4.7% 对家庭贷款 +1.4% -- 对非金融企业贷款 +0.6% -- 0900 意大利企业信心 2月 102.0 102.7 0900 意大利消费者信心 2月 114.5 117.9 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.9% +1.9% 0930 英国企业投资(较前季) 第四季初值 -2.1% +0.9% (较上年同期) +2.4% -- 1000 欧元区通胀率(较前月) 1月终值 -1.4% -1.4% (较上年同期) +0.3% +0.4% 1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 12月 -0.1% -- 未经季节调整零售销售(较上年同期) +0.6% -- 1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 1月初值 逆差4.95 -- 1230 美国建筑许可年率(万户) 1月修正值 120.4 -- 建筑许可(较前月) 持平 -- 1330 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 1月 +4.9% +2.5% 扣除运输的耐久财订单(较前月) +1.8% +0.2% 扣除国防的耐久财订单(较前月) +4.5% -- 扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) +3.9% +1.0% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月20日当周 27.2 27 四周均值(万人) 27.2 -- 续请失业金人数(万人) 2月13日当周 225.3 226 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 12月 +0.4% -- (较上年同期) +5.7% -- 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 1月 38.9 38.7 出口(亿新西兰元) 39 37.4 贸易收支(亿新西兰元) 顺差0.08 逆差2.455 年度贸易收支(亿新西兰元) 截止1月的一年 逆差35.78 逆差38.4 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 1月 持平 持平 全国整体CPI 持平 -- 东京地区核心CPI(较上年同期) 2月 -0.1% -0.2% 东京地区整体CPI +0.1% -- (完)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。