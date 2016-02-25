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亚洲 | 2016年 2月 26日 星期五 07:16 BJT

****澳新经济指标预测--2月26日-3月4日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    预估值      前值    
    
    2月22日当周
    
    2月26日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    2月28日(日)
    2145 新西兰建筑许可                              1月         --       +2.3% 
    
    2月29日当周 
       
    2月29日(一)    
    0000 澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                   2月         --       +0.4%
    0000 澳洲HIA新屋销售(较前月)                     1月         --       +6.0%
    0000 新西兰NBNZ企业展望指数                      1月         --       23.0%
                   企业自身活动指数                              --       34.4% 
    0030 澳洲企业库存                             第四季         --       +0.1%
             企业总获利                                          --       +1.3%
             企业税前获利                                        --      -11.2% 
    0030 澳洲民间部门信贷                            1月         --       +0.5%
             房屋信贷                                            --       +0.5%
    2145 新西兰贸易条件(较前季)                   第四季         --       -3.7%
    2230 澳洲AIG制造业指数                           2月         --        51.5 
    
    3月1日(二)
    0030 澳洲建筑许可                                1月         --       +9.2%
             民间住宅建筑许可                                    --       +5.4%
    0030 澳洲经常帐赤字(亿澳元)                   第四季         --         181
             净出口对GDP的贡献率                                 --      +1.50%
    0330 澳洲央行利率决定                            3月       2.00%      2.00%
    
    3月2日(三)
    0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)            第四季         --       +0.9%
                              (较上年同期)                       --       +2.5%
             最终消费                                            --       +0.7%
             资本支出                                            --       -4.0%
    2230 澳洲AIG服务业指数                           2月         --        48.4
    
    3月3日(四)
    0030 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元)              1月         --   逆差35.35
             商品和服务进口                                      --       -1.0%
             商品和服务出口                                      --       -5.0% 
    
    3月4日(五)
    0030 澳洲零售销售(较前月)                        1月         --        持平
    (完)

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