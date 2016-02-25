澳新经济指标预测--2月26日-3月4日****

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月22日当周 2月26日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月28日(日) 2145 新西兰建筑许可 1月 -- +2.3% 2月29日当周 2月29日(一) 0000 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 2月 -- +0.4% 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 1月 -- +6.0% 0000 新西兰NBNZ企业展望指数 1月 -- 23.0% 企业自身活动指数 -- 34.4% 0030 澳洲企业库存 第四季 -- +0.1% 企业总获利 -- +1.3% 企业税前获利 -- -11.2% 0030 澳洲民间部门信贷 1月 -- +0.5% 房屋信贷 -- +0.5% 2145 新西兰贸易条件(较前季) 第四季 -- -3.7% 2230 澳洲AIG制造业指数 2月 -- 51.5 3月1日(二) 0030 澳洲建筑许可 1月 -- +9.2% 民间住宅建筑许可 -- +5.4% 0030 澳洲经常帐赤字(亿澳元) 第四季 -- 181 净出口对GDP的贡献率 -- +1.50% 0330 澳洲央行利率决定 3月 2.00% 2.00% 3月2日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.9% (较上年同期) -- +2.5% 最终消费 -- +0.7% 资本支出 -- -4.0% 2230 澳洲AIG服务业指数 2月 -- 48.4 3月3日(四) 0030 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 1月 -- 逆差35.35 商品和服务进口 -- -1.0% 商品和服务出口 -- -5.0% 3月4日(五) 0030 澳洲零售销售(较前月) 1月 -- 持平 (完)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。