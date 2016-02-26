美国与加拿大经济指标预测--2月26日-3月4日****

欧洲已公布经济指标--2017/1/19
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
2月22日当周
2月26日(五)
1330 美国商品贸易收支(亿美元) 1月初值 -- 逆差615
1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第四季修正值 +0.4% +0.7%
最终销售 +1.1% +1.2%
消费者支出 -- +2.2%
GDP平减指数 +0.8% +0.8%
个人消费支出(PCE)物价指数 +0.1% +0.1%
核心PCE物价指数 +1.2% +1.2%
1500 美国密西根大学消费者信心指数 2月终值 91.0 90.7
现况指数 105.8 105.8
预期指数 80.8 81.0
1500 美国实质个人支出(较前月) 1月 -- +0.1%
个人所得(较前月) +0.4% +0.3%
经调整后的个人支出 +0.3% 持平
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% 持平
(较上年同期) -- +1.4%
PCE物价指数(较前月) -- -0.1%
(较上年同期) -- +0.6%
1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 1月 -- +0.9%
2月29日当周
2月29日(一)
1330 加拿大经常帐(亿加元) 第四季 -- 赤字162.1
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -0.2%
(较上年同期) -- +1.1%
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 2月 54.0 55.6
1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 1月 -- +0.1%
1530 美国达拉斯联储制造业活动指数 2月 -- 负34.60
3月1日(二)
1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.6%
GDP环比年率 第四季 -- +2.3%
GDP(较前月) 12月 -- +0.3%
1430 加拿大RBC制造业PMI(经季调) 2月 -- 49.3
1445 美国Markit制造业PMI 2月终值 -- 51.0
1500 美国建筑支出(较前月) 1月 0.5% 0.1%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 2月 48.8 48.2
制造业投入物价分项指数 35.0 33.5
制造业就业分项指数 -- 45.9
制造业新订单分项指数 -- 51.5
1830 美国汽车销量年率(万辆) 2月 1,750 1,758
3月2日(三)
1315 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 2月 增加18.5 增加20.5
1445 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 2月 -- 718.9
3月3日(四)
1230 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 2月 -- 75,114
1330 美国单位劳工成本 第四季修正值 +4.7% +4.5%
非农业生产力 -3.2% -3.0%
1445 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 2月终值 -- 49.8
综合PMI -- 50.1
1500 美国工厂订单(较前月) 1月 +0.8% -2.9%
扣除运输的工厂订单(较前月) -- -0.8%
耐久财(耐用品)订单(较前月) 1月修正值 -- --
扣除运输的耐久财订单(较前月) -- --
扣除国防的耐久财订单(较前月) -- --
扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- --
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 2月 54.0 53.5
企业活动分项指数 -- 53.9
就业分项指数 -- 52.1
新订单分项指数 -- 56.5
投入物价分项指数 -- 46.4
3月4日(五)
1330 美国非农就业岗位(万人) 2月 增加19.5 增加15.1
民间就业岗位(万人) 增加18.5 增加15.8
制造业就业岗位(万人) -- 增加2.9
政府部门就业岗位(万人) -- 减少0.7
失业率 4.9% 4.9%
平均时薪(较前月) +0.2% +0.5%
每周平均工时 34.6 34.6
劳动力就业参与率 -- 62.7%
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 1月 逆差431 逆差434
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 1月 -- 逆差5.9
出口(亿加元) -- 453.5
进口(亿加元) -- 459.4
1330 加拿大劳动生产率(较前季) 第四季 -- +0.1%
1500 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI) 2月 -- 56.7
经季节调整PMI -- 66.0
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 王丽鑫；审校 龚芳)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
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