路透基点：泰达投资委托韩亚银行办理4.5亿元人民币贷款案--TRLPC

路透香港2月25日 - 路透旗下基点报导引述消息人士说法指出，中国 国营地产集团--泰达投资控股有限公司已委托韩亚银行(中国)筹办一笔4. 5亿元人民币(6,900万美元)两年期循环信用额度的贷款案。 该笔贷款利率为中国人行一年期利率4.35%的100%。 获邀银行以两个层级参贷；承贷5,000万及2亿人民币的银行可得20个 基点的费用，承贷低于5,000万人民币可得10个基点的费用。 资金将用作营运资本。 银行须在3月的第二周回覆，并在该月底签署。 天津泰达投资亦投资公用事业、制造业、金融业及现代服务业。(完) (编译 戴素萍 审校 郑茵)