路透基点：泰达投资委托韩亚银行办理4.5亿元人民币贷款案--TRLPC

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透香港2月25日 - 路透旗下基点报导引述消息人士说法指出，中国 国营地产集团--泰达投资控股有限公司已委托韩亚银行(中国)筹办一笔4. 5亿元人民币(6,900万美元)两年期循环信用额度的贷款案。 该笔贷款利率为中国人行一年期利率4.35%的100%。 获邀银行以两个层级参贷；承贷5,000万及2亿人民币的银行可得20个 基点的费用，承贷低于5,000万人民币可得10个基点的费用。 资金将用作营运资本。 银行须在3月的第二周回覆，并在该月底签署。 天津泰达投资亦投资公用事业、制造业、金融业及现代服务业。(完) (编译 戴素萍 审校 郑茵)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。