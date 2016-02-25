台湾股市：收涨1%，鸿夏恋开花结果吸引资金进驻电子股

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透台北2月25日 - 台湾股市周四收涨1%。分析师指出，日本夏普 今天接受鸿海 的收购提议，〞鸿夏恋〞开花结果，吸引资金进驻鸿海及群创 等电子类股，令台股表现优于其他亚洲股市。
台湾加权股价指数 收升1.00%,至8,365.86点；今日成交初值 为845.22亿台币，上交易日修正后为729.21亿。
〞今天台股异常的强，台币在走升，表示外资有到台湾来。〞新光投信分析师谢学云说。
凯基投顾分析师张明祥表示，〞鸿夏恋〞今天终于开花结果，本地时间上午10点半以后，鸿海和群创等权值股股价急拉，吸引资金进驻电子族群；加上近期人民币止贬企稳，金融股止跌反弹。
知情消息人士称，日本夏普 周四接受台湾鸿海 的收购提议；这将是外资企业在日本科技领域的最大一笔收购案，将有助于提高鸿海作为苹果 最大供应商的地位。
周四电子类指数 收涨1.31%，金融保险类指数 收升0.86%；鸿海则收涨2.61%，每股收在78.5台币。
亚股周四下跌，因油价脆弱的反弹走势发生逆转，令围绕全球经济状况的担忧重燃，中国股市也大幅下跌。
本地时间13:48，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数 小跌0.17%。(完)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。