台湾股市：收涨1%，鸿夏恋开花结果吸引资金进驻电子股

路透台北2月25日 - 台湾股市周四收涨1%。分析师指出，日本夏普 今天接受鸿海 的收购提议，〞鸿夏恋〞开花结果，吸引资金进驻鸿海及群创 等电子类股，令台股表现优于其他亚洲股市。

台湾加权股价指数 收升1.00%,至8,365.86点；今日成交初值 为845.22亿台币，上交易日修正后为729.21亿。

〞今天台股异常的强，台币在走升，表示外资有到台湾来。〞新光投信分析师谢学云说。

凯基投顾分析师张明祥表示，〞鸿夏恋〞今天终于开花结果，本地时间上午10点半以后，鸿海和群创等权值股股价急拉，吸引资金进驻电子族群；加上近期人民币止贬企稳，金融股止跌反弹。

知情消息人士称，日本夏普 周四接受台湾鸿海 的收购提议；这将是外资企业在日本科技领域的最大一笔收购案，将有助于提高鸿海作为苹果 最大供应商的地位。

周四电子类指数 收涨1.31%，金融保险类指数 收升0.86%；鸿海则收涨2.61%，每股收在78.5台币。

亚股周四下跌，因油价脆弱的反弹走势发生逆转，令围绕全球经济状况的担忧重燃，中国股市也大幅下跌。