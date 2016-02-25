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亚洲 | 2016年 2月 25日 星期四 13:42 BJT

《全球汇市》脱欧忧虑牵制英镑徘徊七年低位附近，其他货币回稳

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1029 1.1011 +0.16 +1.56 1.0860

美元/日圆 112.47 112.17 +0.27 -6.51 120.30

欧元/日圆 124.04 123.49 +0.45 -4.93 130.47

美元/瑞郎 0.9885 0.9887 -0.02 -1.33 1.0018

英镑/美元 1.3933 1.3926 +0.05 -5.46 1.4738

美元/加元 1.3715 1.3700 +0.11 -0.90 1.3839

美元/离岸人民币 6.5368 6.5323 +0.07 -0.48 6.5680

澳元/美元 0.7177 0.7196 -0.26 -1.35 0.7275

新西兰元/美元 0.6656 0.6652 +0.06 -2.48 0.6825

澳元/日圆 80.730 80.690 +0.05 -7.86 87.620

新西兰元/日圆 74.870 74.630 +0.32 -8.67 81.980

英镑/日圆 156.71 156.18 +0.34 -11.57 177.22

澳元/新西兰元 1.0779 1.0797 -0.17 +1.08 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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