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亚洲 | 2016年 2月 25日 星期四 13:51 BJT

澳洲股市：小幅收高，银行股涨幅居前

路透悉尼2月25日 - 澳洲股市连跌两日后周四收盘企稳，部分得益于一些银行股试探性反弹；家电生产商Breville 在乐观获利提振下领涨大盘。

指标S&P/ASX 200指数 收盘涨0.1%或6.2点，报4,881.20点。该指数过去两日累计下跌2.5%。

多数大型银行暂获喘息。澳新银行(澳盛银行,ANZ) 、澳洲国民银行 和澳洲西太平洋银行(Westpac Bank) 全部收高。澳洲联邦银行 则下跌0.4%。(完)

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