欧洲经济指标预测--2月26日-3月4日****

欧洲已公布经济指标--2017/1/19
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
2月22日当周
2月26日(五)
0005 英国Gfk消费者信贷 2月 正3 正4
0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 2月初值 +0.1% +0.4%
0745 法国消费者支出(较前月) 1月 +0.6% +0.7%
0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.2% +0.2%
0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -1.2%
0815 瑞士非农就业岗位(万) 第四季 -- 424.4
0900 意大利薪资通胀(较前月) 1月 -- 持平
(较上年同期) -- +1.3%
1000 欧元区企业景气指数 2月 正0.28 正0.29
经济景气指数 正104.4 正105.0
工业景气指数 负3.5 负3.2
服务业景气指数 正11.4 正11.6
消费者信心指数 负6.7 负6.3
消费者通胀预期指数 -- 正2.3
生产者通胀预期指数 -- 负4.2
1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月初值 +0.5% -0.8%
(较上年同期) +0.1% +0.5%
消费者物价调合指数(HICP)(较前月) +0.6% --
(较上年同期) 持平 --
2月29日当周
2月29日(一)
0700 德国进口物价(较前月) 1月 -1.0% -1.2%
(较上年同期) -3.4% -3.1%
0700 德国实质零售销售(较前月) 1月 +0.1% -0.2%
(较上年同期) +0.8% +1.5%
0800 瑞士KOF领先指标 2月 -- 正100.3
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 1月 -- 11.69
抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 32.04
抵押贷款批准件数(件) -- 70,837
M4货供额(较前月) -- -0.2%
1000 意大利CPI(较前月) 2月初值 -- -0.2%
(较上年同期) -- +0.3%
HICP(较前月) -- -2.2%
(较上年同期) -- +0.4%
1000 欧元区HICP(较上年同期) 2月初值 +0.2% +0.3%
扣除食品和能源的HICP(较上年同期) +0.9% +1.0%
3月1日(二)
0815 瑞士零售销售(较上年同期) 1月 -- -1.6%
0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 50.0
0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 2月终值 -- 53.2
0850 法国Markit制造业PMI 2月终值 -- 50.3
0855 德国Markit/BME制造业PMI 2月终值 50.2 50.2
0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 2月 减少1 减少2
未经季节调整失业人数(万人) -- 292.0
经季节调整失业率 6.2% 6.2%
经季节调整失业人数(万人) -- 273.2
0900 意大利失业率 1月 -- 11.4%
0900 欧元区Markit制造业PMI 2月终值 51.0 51.0
1000 欧元区失业率 1月 10.4% 10.4%
0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 2月 -- 52.9
3月2日(三)
0645 瑞士GDP(较前季) 第四季 -- 持平
(较上年同期) -- +0.8%
0930 英国Markit/CPIS建筑业PMI 2月 -- 55.0
1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -0.5% -0.8%
(较上年同期) -- -3.0%
3月3日(四)
0630 法国国际劳工组织(ILO)标准失业率 第四季 -- 10.60%
0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 2月 -- 53.6
0850 法国Markit服务业PMI 2月终值 -- 49.8
综合PMI -- 49.8
0855 德国Markit服务业PMI 2月终值 55.1 55.1
综合PMI -- 53.8
0900 欧元区Markit服务业PMI 2月终值 53.0 53.0
综合PMI 52.7 52.7
0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 2月 -- 55.6
1000 欧元区零售销售(较前月) 1月 -- +0.3%
(较上年同期) +0.2% +1.4%
3月4日(五)
0900 意大利GDP(较前季) 第四季终值 -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.0% (完)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
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