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亚洲 | 2016年 2月 25日 星期四 14:21 BJT

日本股市：日经指数收高1.4%，因日圆走软提振出口商类股及市场人气

收购消息最初推动夏普股价上涨5.8%，随后公布的细节显示，交易导致的股权稀释程度可能大于预期。该交易将是外资企业在日本科技领域的最大一笔收购案，将有助于提高鸿海作为苹果 最大供应商的地位。

东证股价指数 收盘涨1.8%至1,307.54点，33个分类指数全部上扬。

JPX-日经400指数 收涨1.9%至11,841.88点。(完)

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