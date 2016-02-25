台湾金融：金管会邀集金控董事长座谈，讨论协助海外布局扩展--主委

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透台北2月25日 - 台湾金管会周四邀集16家金控公司董事长参加政策座谈会，会中主要讨论透过金控资金进行比较有效率的金融整并，并协助业者顺利推展“亚洲盃”布局，以及大型金控负责人表达希望金融营业税能够降回至2%。
金管会主委王俪玲在会后记者会上并表示，会议中业者主要针对营运法规松绑与业务开放、数位科技与金融创新发展、金融整并及海外布局扩点等提出相关建议。
“ 他们觉得金控整并应该要更加积极，民营比较容易、公营相对比较难，”她说。
会中国泰金控 、富邦金控 负责人较为关心远期金融税制合理化，包括希望金融营业税降回至2%。
此外，金管会提及，会中也针对商业型不动产逆向抵押贷款计提资本的风险权数及建立信用保证机制等相关建议，金管会将请银行公会收集国外作法，协助积极推广以房养老商品。
金管会继与金控负责人座谈会后，下周三、四将分别与银行业及保险业负责人召开座谈会，压轴则是与证券业负责人座谈会，时间落在3月7日。
此前金管会已预告3月初办理金控、银行、证券及保险等四场座谈会，提供未来金融市场白皮书给下任新政府。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。