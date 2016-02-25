《中国企业债发行日程表》--2月25日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *齐河县城市 15 7 3/3簿记建档 -- AA 3/7-3/9 华英证券 经营建设投资公司双创孵化专项债券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 福建省投资 10 8 2/25簿记建档 上限4.20% AAA 2/26-3/1 兴业证券 开发集团 (第五年末附投资人选择权) ========================================================================================= 新密财源 8.8 7 2/26簿记建档 *上限5.30% AA 2/29-3/2 中原证券 城市开发建设 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆进出口信用担保提供担保) ========================================================================================= 苏州恒澄 15 7 2/29簿记建档 -- AA 3/1-3/2 长城证券 建设发展 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 陕西旅游集团 3.5 7 2/29簿记建档 -- AA 3/1-3/3 国海证券
(第五年末附投资人选择权) ========================================================================================= 威海城市 16 7 3/1簿记建档 -- AA+ 3/2-3/4 中泰证券 开发投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 山东铁路 20 15 3/2簿记建档 -- AA+ 3/3-3/7 海通证券 建设投资 (第10年末附投资人选择权) =========================================================================================
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发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。