《中国企业债发行日程表》--2月25日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *齐河县城市 15 7 3/3簿记建档 -- AA 3/7-3/9 华英证券 经营建设投资公司双创孵化专项债券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 福建省投资 10 8 2/25簿记建档 上限4.20% AAA 2/26-3/1 兴业证券 开发集团 (第五年末附投资人选择权) ========================================================================================= 新密财源 8.8 7 2/26簿记建档 *上限5.30% AA 2/29-3/2 中原证券 城市开发建设 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆进出口信用担保提供担保) ========================================================================================= 苏州恒澄 15 7 2/29簿记建档 -- AA 3/1-3/2 长城证券 建设发展 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 陕西旅游集团 3.5 7 2/29簿记建档 -- AA 3/1-3/3 国海证券

(第五年末附投资人选择权) ========================================================================================= 威海城市 16 7 3/1簿记建档 -- AA+ 3/2-3/4 中泰证券 开发投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 山东铁路 20 15 3/2簿记建档 -- AA+ 3/3-3/7 海通证券 建设投资 (第10年末附投资人选择权) =========================================================================================

以下为申请非公开发行项目收益债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)