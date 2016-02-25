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亚洲 | 2016年 2月 25日 星期四 14:55 BJT

新兴汇市：多数亚币在审慎交投中走升，但油价受压限制涨幅

台币在淡静交投中走高，因出口商买入台币用于月末结算。然而外国金融机构的抛盘令涨幅受限，此前外国投资者在周三转为卖超台股。

交易商仍保持谨慎，警惕在台湾经济出现更多放缓迹象时，央行可能入市干预抑制台币涨势。

韩元兑美元 当地市场开盘时受风险偏好升温提振上扬，但随后转跌，因海外基金将此次上扬视为逢高抛售的机会。尽管月末临近，但韩元的走贬令出口商不得不退居场边观望。

亚洲 当日 今年以来 2015年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 112.20 112.19 -0.01 +7.22 120.30

坡元 1.4041 1.4051 +0.07 +0.95 1.4175

台币 33.272 33.490 +0.66 -0.62 33.066

韩元 1240.03 1234.40 -0.45 -5.25 1174.95

泰铢 35.67 35.70 +0.08 +0.98 36.02

菲律宾披索 47.61 47.62 +0.02 -1.49 46.90

印尼卢比 13425.00 13405.00 -0.15 +2.68 13785.00

印度卢比 68.63 68.56 -0.09 -3.61 66.15

马币 4.2200 4.2200 -0.00 +1.66 4.2900

人民币 6.5324 6.5339 +0.02 -0.62 6.4921

(完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪/李春喜/刘秀红；审校 王颖/张明钧/白云)

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