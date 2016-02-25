新兴汇市：多数亚币在审慎交投中走升，但油价受压限制涨幅

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
台币在淡静交投中走高，因出口商买入台币用于月末结算。然而外国金融机构的抛盘令涨幅受限，此前外国投资者在周三转为卖超台股。
交易商仍保持谨慎，警惕在台湾经济出现更多放缓迹象时，央行可能入市干预抑制台币涨势。
韩元兑美元 当地市场开盘时受风险偏好升温提振上扬，但随后转跌，因海外基金将此次上扬视为逢高抛售的机会。尽管月末临近，但韩元的走贬令出口商不得不退居场边观望。
亚洲 当日 今年以来 2015年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 112.20 112.19 -0.01 +7.22 120.30
坡元 1.4041 1.4051 +0.07 +0.95 1.4175
台币 33.272 33.490 +0.66 -0.62 33.066
韩元 1240.03 1234.40 -0.45 -5.25 1174.95
泰铢 35.67 35.70 +0.08 +0.98 36.02
菲律宾披索 47.61 47.62 +0.02 -1.49 46.90
印尼卢比 13425.00 13405.00 -0.15 +2.68 13785.00
印度卢比 68.63 68.56 -0.09 -3.61 66.15
马币 4.2200 4.2200 -0.00 +1.66 4.2900
人民币 6.5324 6.5339 +0.02 -0.62 6.4921
(完)
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全部现汇报价 (编译 张若琪/李春喜/刘秀红；审校 王颖/张明钧/白云)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。