《汇市简讯》欧洲盘初：中国股市重挫，但亚币勉力抗跌

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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* 美元/日圆升0.04%，欧元/美元升0.2%，澳元/美元跌0.24%，美元/加元升0.13%
* 美元/人民币持平，美元/印尼卢比升0.19%，美元/韩元升0.36%，美元/台币跌0.66%
* 日股日经指数收升1.41%，中国沪综指跌6.03%，恒生指数跌1.4%，美国10年期公债收益率1.7312%，美国原油跌0.68%
* G20会议：达成重大协议希望渺茫
* 日本央行：委员木内登英警告，负利率可能破坏金融系统稳定 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。