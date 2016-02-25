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亚洲 | 2016年 2月 25日 星期四 14:54 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：中国股市重挫，但亚币勉力抗跌

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* 美元/日圆升0.04%，欧元/美元升0.2%，澳元/美元跌0.24%，美元/加元升0.13%

* 美元/人民币持平，美元/印尼卢比升0.19%，美元/韩元升0.36%，美元/台币跌0.66%

* 日股日经指数收升1.41%，中国沪综指跌6.03%，恒生指数跌1.4%，美国10年期公债收益率1.7312%，美国原油跌0.68%

* G20会议：达成重大协议希望渺茫

* 日本央行：委员木内登英警告，负利率可能破坏金融系统稳定 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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