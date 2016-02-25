日本金融：负利率压制国内债券收益，金融机构转而大举购买外国证券

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透东京2月25日 - 日本财务省周四公布的数据显示，随着日本央行的负利率政策压制了国内债券的收益率，该国金融机构上周购买的外国证券创下纪录。
财务省的资本流动数据显示，日本投资者上周买入了2.179万亿(兆)日圆(194.4亿美元)外国债券和4,492亿日圆(40.1亿美元)外国股票。
总购买规模为2.424万亿日圆(216.2亿美元)，创纪录之最，超过2010年8月第二周的2.187万亿日圆(195.1亿美元)。该数据涵盖大型市场参与者的投资流动。
一些市场参与者认为，日本投资者或许买入了大量欧洲债券。这些债券能提供相对较好的收益，即便包括汇率对冲成本。
“日本地区银行可能会在临近3月底进行年底结账时削减国内债券持仓。他们可能会增加外国债券持仓，”SMBC日兴证券的资深策略师Makoto Noji说。(完) (编译 汪红英；审校 王洋)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。