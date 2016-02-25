日本金融：负利率压制国内债券收益，金融机构转而大举购买外国证券

路透东京2月25日 - 日本财务省周四公布的数据显示，随着日本央行的负利率政策压制了国内债券的收益率，该国金融机构上周购买的外国证券创下纪录。

财务省的资本流动数据显示，日本投资者上周买入了2.179万亿(兆)日圆(194.4亿美元)外国债券和4,492亿日圆(40.1亿美元)外国股票。

总购买规模为2.424万亿日圆(216.2亿美元)，创纪录之最，超过2010年8月第二周的2.187万亿日圆(195.1亿美元)。该数据涵盖大型市场参与者的投资流动。

一些市场参与者认为，日本投资者或许买入了大量欧洲债券。这些债券能提供相对较好的收益，即便包括汇率对冲成本。

“日本地区银行可能会在临近3月底进行年底结账时削减国内债券持仓。他们可能会增加外国债券持仓，”SMBC日兴证券的资深策略师Makoto Noji说。(完) (编译 汪红英；审校 王洋)