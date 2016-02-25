国际油市：油价下滑，因供给依旧过剩且经济增长缓慢

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
“全球产量大大超过需求量，这是当前油市的基本主旋律，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner称。
美国能源部周三公布，美国上周原油库存仍上升350万桶，达到逾5.07亿桶的纪录高位，凸显供应过剩局面，给原油期货带来压力。
全球经济放缓可能也加大了油价低迷的可能性。花旗称，今年全球经济或仅增长2.5%，低于此前预估的2.7%增幅。
“全球经济成长前景在进一步恶化，发达经济体也普遍表现疲弱，而新兴市场已然在放缓，”花旗经济学家在一份研报中写道。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 艾茂林/张明钧)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。