国际油市：油价下滑，因供给依旧过剩且经济增长缓慢

“全球产量大大超过需求量，这是当前油市的基本主旋律，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner称。

美国能源部周三公布，美国上周原油库存仍上升350万桶，达到逾5.07亿桶的纪录高位，凸显供应过剩局面，给原油期货带来压力。

全球经济放缓可能也加大了油价低迷的可能性。花旗称，今年全球经济或仅增长2.5%，低于此前预估的2.7%增幅。

“全球经济成长前景在进一步恶化，发达经济体也普遍表现疲弱，而新兴市场已然在放缓，”花旗经济学家在一份研报中写道。(完)

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