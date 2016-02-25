更新版 1-台湾货币市场：短率持稳跨月利率续扬，短票市场拉紧报利率走升

* 短率持续持稳，跨月资金利率续扬

* 大型银行暂停供应资金，气氛略显紧张

* 资金拉〞紧报〞，短票利率走扬

* 市场资金不太充裕，公债RP利率微升 (更新拆款及央行定存单发行细节)

记者 罗两莎

路透台北2月25日 - 台湾银行间月内短率周四持稳，跨月资金利率再走高。资金调度人员指出，因今天有大型银行暂停拆出，资金略转紧俏，市场气氛比较紧张，除隔夜拆款利率维持不变，跨月资金利率再走高。

他们表示，拆款市场资金需求旺盛，不仅小型银行缺钱，就连外商银行都四处找钱，但只有一家大型公股银行出来放钱，致跨月利率进一步走高，一周和两周拆款利率最高分别拉升到0.39%及0.41%。

〞今天资金还是偏紧，缺钱的银行意外的多，连外商都打电话来问我有没有钱，利率有更高一点。〞一位大型银行资调人员说。

他们指出，今天大家都缺钱，大型银行资调人员接到询问有无资金可借的电话也变多了，令人意外的是，就连平常极少往来的外商银行都向本土银行开口要钱；使跨月资金利率走扬。

本地时间18:14 今日报价 上日收盘 台币兑美元 33.496 33.490 台湾加权股价指数<.TWII 8,365.86 8,282.86 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.201% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.200-0.260% 0.200-0.220%

--一周拆款利率区间 0.210-0.390% 0.200-0.370%

--两周拆款利率区间 0.300-0.410% 0.310-0.380%

**短票利率微升**

短票市场方面，大型票券商说，今天因有大型银行暂停拆款，致市场资金一度拉〞紧报〞，一大早气氛就变得相当紧张，利率跟着走高。

〞大家都没钱，到底钱都到那去了啊？市场上穷鬼一堆，找不到跨月的资金。〞一位大型票券公司交易员说。

他们表示，今天资金确实比昨天紧，气氛跟昨天完不一样，感觉好像坐云宵飞车，利率亦自昨天的0.36-0.37%，拉高到0.38%。

一位大型票券公司交易员即称，今天市场变得有点乱，资金转紧俏，短票几乎成交在0.37-0.38%，甚至看不到比较低的0.36%利率。

今日大型票券商与银行间承作30天期自保短票利率略为走高，主要成交在0.37-0.38%，少数成交在0.36%；上日则在0.36-0.37%。

集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.363%，前日0.361%；上日区间在0.30-0.39%，前日在0.33-0.39%；上日成交量92.7亿台币，前日在86.52亿台币。

台湾央行周四共发行2,087.5亿台币定存单，与今日到期金额为1,985.5亿台币相较，存单发行余额增102亿台币。周五央行存单到期28亿台币。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为469亿台币，累积超额准备8,721达亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆224亿台币。

**公债RP利率微升**

债券附买回(RP)市场方面，大型证券交易员指出，今天RP市场资金不太充裕，公债RP利率微升，公司债RP利率则持稳。

票券公司交易员也说，今天资金比较紧，早上气氛相当紧张，但在听说有一家大型银行出来放钱后，大家都松了一口气；但市场资金还不多。

〞本来以为今天可以爽爽过，但开盘不到五分钟就大家赶快去找钱，气氛满紧张的。〞一位大型票券公司交易员说。

今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率微升，短天期公债RP利率主要成交在0.35-0.36%；上日则在0.33-0.35%；公司债附买回利率主要成交在0.43-0.45%，与上日水准相同。