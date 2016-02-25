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亚洲 | 2016年 2月 25日 星期四 15:42 BJT

全球金市：金价逆转早盘跌幅，受避险需求和基金买盘提振

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价格 变动 涨跌%

现货金 1236.4 7.44 0.61

现货银 15.255 0.011 0.07

现货铂金 936.01 -1.99 -0.21

现货钯金 491.3 6.3 1.3

COMEX期金 1237.4 -1.7 -0.14

COMEX期银 15.26 -0.037 -0.24

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/王洋; 审校 艾茂林/孙茉莉/张明钧)

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