更新版 1-中国汇市：人民币窄幅整理微收跌，G20财长会议在即汇价持稳

* 人民币窄幅整理微收跌

* 午后CNH波动加剧，CNY购汇增加

* 中资大行继续维稳致成交放大

* G20财长会议在即汇价持稳 (新增评论和收盘报价)

路透北京2月25日 - 人民币兑美元即期 周四随中间价微收跌，波动仅二三十个点子。交易员称，午后CNH异动激发CNY客盘购汇，遭中资大行结汇盘拦截，成交量放大六成至本周新高。但G20财长和央行行长会议召开在即，汇价持稳。

他们并指出，离岸CNH 午后几度突破6.54关口，在此位置震荡。维稳需求下，掉期曲线 小幅走低。期权波动率 午后大幅上升至逾20天新高，显示出汇价预期有所变化。

“（美元）中间价虽然往上调了一点，但是央行还是压。起码到G20会议前都会比较稳。到G20会议后再看看他们说了什么，有什么态度。”一股份行交易员称。

另有股份行交易员指出，午后股市大跌对汇市的影响并不大。客户目前更关注汇率整体方向，汇率双向波动对于没有套期保值的客户造成了一定的损失。

G20财长和央行行长会议将于本周五至周六(26-27日)在上海召开，中国央行行长周小川周五将召开记者会，市场重点关注有关中国经济及汇率走向相关内容。

中国人民银行副行长易纲周四表示，人民币汇率稳定非常重要，但未来汇率亦将更加灵活，更加由市场化来主导；人民币汇率将继续参考一篮子货币而不仅是美元。央行还将更便利地促进以市场为主导的人民币国际化。

中国财政部副部长朱光耀周四表示，中国要推动市场驱动的汇率形成机制和汇率改革，人民币汇率也需要保持稳定。

中国工信部周四亦表示，今年国际经济环境加大出口压力，并对人民币汇率和工业品价格带来持续影响。

全球汇市方面，英镑兑美元周四在七年低位附近弱势整理，受英国可能退出欧盟的担忧牵制；与此同时，油价反弹帮助抑制了避险货币日圆的买盘。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.5340 6.5326 0.02% 中间价 6.5318 6.5302 -0.02% 成交额 160.97亿美元 99.59亿美元 日内波动幅度(pips) 21 日高6.5327 日低6.5348 今年以来升贬幅度 -0.62% 2005年汇改以来升贬幅度 26.67% 一年期美元/人民币掉期 +815

离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.54 6.533 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.7738 6.7845 R=>

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5336；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。