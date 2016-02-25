金属期市：中国股市重挫带动伦铜下跌，不安情绪再次浮现

近来金属价格上涨受到钢铁行业人气好转的支撑，这或许意味着金属需求将好转，因为钢铁在经济周期中比铜更先复苏，瑞银集团(UBS)的分析师Lachlan Shaw说。

0727GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.2%至每吨4,634美元，盘中曾一度上涨0.5%。上日收盘几无变动。

上海期铜 回吐稍早涨幅，收盘下跌0.2%至每吨35,920元人民币。

其他金属也回吐稍早涨幅，上海期锌 和LME期锌均大约涨0.5%，LME期铅 涨1%左右。

来自中国的更多疲软迹象抑制了金属的涨势，尽管一系列刺激房地产市场的新措施为金属提供了基本支撑。

中国工信部周四称，经济运行面临下行压力在持续加大。(完)

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