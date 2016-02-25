台湾汇市：台币兑美元连两日微收跌，外资汇出惟月底出口商抛汇卖需仍在

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
* 台币兑美元连两日微幅收跌 * 外资汇出惟出口商月底抛汇卖压仍在 * 明日实质交易区间暂估33.230-33.330 路透台北2月25日 - 台币兑美元 周四微收贬，并录得连两日跌势。交易员表示，由于沪综指今日 收市重挫，午后外资汇出量能较趋明显令台币实质汇价区间偏弱，但月底出口商抛汇卖需仍待去化，支撑台币 表现较其他亚币有撑，后续关注20国集团(G20)财长及央行官员会议。 他们指出，受累于疲弱的陆股，海外NDF各种天期美元/台币换汇点溢价幅度联袂扩大，凸显海外法人较为 看贬台币后市，至于现货则因月底出口商抛汇高峰而持在既有区间盘整、变化不大，待出口商抛汇卖需大致去 化，台币实质汇价走势料将转弱。 〞下午外资汇出比较明显，但出口商很多，所以就卡住。〞一位公营银行交易员说。 另有位金管会官员对路透指出，周二外资净汇出0.47亿美元，2月份外资净汇入10.92亿美元，截至目前累 计外资净汇入1,938.90亿美元。交易员认为，此前外资汇入资金陆续转进台股，本月以来外资买超台股逾400 亿台币，近日外资进出量能并不明显，只是稍作调节。 此外，目前市场静待周五和周六在上海举行的20国集团(G20)财长及央行官员会议，会中料讨论当前市场 动荡及全球经济放缓等议题，将影响国际汇市动态。 今日台币兑美元主要交易区间在33.228-33.282，上日在33.222-33.279。交易员预测明日主要实质交易区 间落在33.230-33.330。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘扩大； 尾盘一个月美元/台币远汇 报33.360/33.375，上日收在33.320。 台湾股市周四收高1%至8,365.86点。外资及陆资在台股再转为买超75.16亿台币，累计本月外资买超金额 达414.18亿台币。 多数新兴亚洲货币周四走升，因隔夜油价上扬支撑风险人气；但亚币涨幅受限，因对全球经济增长放缓及 原油供应过剩的持续疑虑，在亚洲时段打压油价。 其中韩元大致收平，因投资者对外汇当局可能 的干预高度谨慎。韩元今收低0.2%至1,236.6。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 33.496 33.490 33.228-33.600 33.600 7.19 7.29 司 元太外汇经纪公 33.487 33.482 33.231-33.487 33.250 3.26 2.32 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.080/0.095 0.045/0.060 美元/台币六个月期 0.240/0.275 0.205/0.240 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。