台湾汇市：台币兑美元连两日微收跌，外资汇出惟月底出口商抛汇卖需仍在

* 台币兑美元连两日微幅收跌 * 外资汇出惟出口商月底抛汇卖压仍在 * 明日实质交易区间暂估33.230-33.330 路透台北2月25日 - 台币兑美元 周四微收贬，并录得连两日跌势。交易员表示，由于沪综指今日 收市重挫，午后外资汇出量能较趋明显令台币实质汇价区间偏弱，但月底出口商抛汇卖需仍待去化，支撑台币 表现较其他亚币有撑，后续关注20国集团(G20)财长及央行官员会议。 他们指出，受累于疲弱的陆股，海外NDF各种天期美元/台币换汇点溢价幅度联袂扩大，凸显海外法人较为 看贬台币后市，至于现货则因月底出口商抛汇高峰而持在既有区间盘整、变化不大，待出口商抛汇卖需大致去 化，台币实质汇价走势料将转弱。 〞下午外资汇出比较明显，但出口商很多，所以就卡住。〞一位公营银行交易员说。 另有位金管会官员对路透指出，周二外资净汇出0.47亿美元，2月份外资净汇入10.92亿美元，截至目前累 计外资净汇入1,938.90亿美元。交易员认为，此前外资汇入资金陆续转进台股，本月以来外资买超台股逾400 亿台币，近日外资进出量能并不明显，只是稍作调节。 此外，目前市场静待周五和周六在上海举行的20国集团(G20)财长及央行官员会议，会中料讨论当前市场 动荡及全球经济放缓等议题，将影响国际汇市动态。 今日台币兑美元主要交易区间在33.228-33.282，上日在33.222-33.279。交易员预测明日主要实质交易区 间落在33.230-33.330。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘扩大； 尾盘一个月美元/台币远汇 报33.360/33.375，上日收在33.320。 台湾股市周四收高1%至8,365.86点。外资及陆资在台股再转为买超75.16亿台币，累计本月外资买超金额 达414.18亿台币。 多数新兴亚洲货币周四走升，因隔夜油价上扬支撑风险人气；但亚币涨幅受限，因对全球经济增长放缓及 原油供应过剩的持续疑虑，在亚洲时段打压油价。 其中韩元大致收平，因投资者对外汇当局可能 的干预高度谨慎。韩元今收低0.2%至1,236.6。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 33.496 33.490 33.228-33.600 33.600 7.19 7.29 司 元太外汇经纪公 33.487 33.482 33.231-33.487 33.250 3.26 2.32 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.080/0.095 0.045/0.060 美元/台币六个月期 0.240/0.275 0.205/0.240 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)