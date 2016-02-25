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亚洲 | 2016年 2月 25日 星期四 16:48 BJT

台湾汇市：台币兑美元连两日微收跌，外资汇出惟月底出口商抛汇卖需仍在

* 台币兑美元连两日微幅收跌
    * 外资汇出惟出口商月底抛汇卖压仍在
    * 明日实质交易区间暂估33.230-33.330

    路透台北2月25日 - 台币兑美元 周四微收贬，并录得连两日跌势。交易员表示，由于沪综指今日
收市重挫，午后外资汇出量能较趋明显令台币实质汇价区间偏弱，但月底出口商抛汇卖需仍待去化，支撑台币
表现较其他亚币有撑，后续关注20国集团(G20)财长及央行官员会议。
    
    他们指出，受累于疲弱的陆股，海外NDF各种天期美元/台币换汇点溢价幅度联袂扩大，凸显海外法人较为
看贬台币后市，至于现货则因月底出口商抛汇高峰而持在既有区间盘整、变化不大，待出口商抛汇卖需大致去
化，台币实质汇价走势料将转弱。
    
    〞下午外资汇出比较明显，但出口商很多，所以就卡住。〞一位公营银行交易员说。
    
    另有位金管会官员对路透指出，周二外资净汇出0.47亿美元，2月份外资净汇入10.92亿美元，截至目前累
计外资净汇入1,938.90亿美元。交易员认为，此前外资汇入资金陆续转进台股，本月以来外资买超台股逾400
亿台币，近日外资进出量能并不明显，只是稍作调节。
    
    此外，目前市场静待周五和周六在上海举行的20国集团(G20)财长及央行官员会议，会中料讨论当前市场
动荡及全球经济放缓等议题，将影响国际汇市动态。
    
    今日台币兑美元主要交易区间在33.228-33.282，上日在33.222-33.279。交易员预测明日主要实质交易区
间落在33.230-33.330。  
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘扩大；
尾盘一个月美元/台币远汇 报33.360/33.375，上日收在33.320。       
    
    台湾股市周四收高1%至8,365.86点。外资及陆资在台股再转为买超75.16亿台币，累计本月外资买超金额
达414.18亿台币。   
       
   多数新兴亚洲货币周四走升，因隔夜油价上扬支撑风险人气；但亚币涨幅受限，因对全球经济增长放缓及
原油供应过剩的持续疑虑，在亚洲时段打压油价。 其中韩元大致收平，因投资者对外汇当局可能
的干预高度谨慎。韩元今收低0.2%至1,236.6。
       
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     33.496     33.490   33.228-33.600   33.600     7.19    7.29
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     33.487     33.482   33.231-33.487   33.250     3.26    2.32
 司                                                                      
 
 无本金交割远期外汇(N       最新报价         上日现货收盘时水准
 DF)                                        
                                            
 美元/台币一个月期        0.080/0.095            0.045/0.060
 美元/台币六个月期        0.240/0.275            0.205/0.240  
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价        

 (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)

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