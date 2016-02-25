《国际主要央行公开市场操作一览》--2月25日

路透上海2月25日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。FED今年1月27日维持利率不变，并表示正“密切关注”全球经济与金融发展，但仍保持对美国经济相对乐观的看法。

欧洲央行2015年12月一如预期，将存款工具利率从负0.20%下调至负0.30%，并将资产购买计划延长六个月。今年1月21日维持利率在纪录低位不变，同时继续实施量化宽松政策以扶助经济及提高通胀率。

日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼金融市场。央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。随着市场动荡及全球成长放缓威胁到央行打击通缩的努力，央行盼藉此又一次大胆的举措来重振经济。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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2/24 隔夜逆回购 -410.65 0.25%

2/23 隔夜逆回购 -648.08 0.25%

2/22 隔夜逆回购 -544.05 0.25%

2/19 三天逆回购 -590.88 0.25%

2/18 隔夜逆回购 -715.81 0.25%

《本周主要新闻》

--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯称，美联储应坚持渐进升息计划。他表示，自去年12月以来他的看法几乎没有改变。他表明没那么担忧中国数据，且美联储需藉由负利率刺激美国经济的机率非常低。

--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德重申反对进一步升息的立场，因美国通胀预期有所下降，并威胁到美联储的信誉。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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2/24 91天期反向交易 136.50 0bp(固定利差)

七天期反向交易 0.87亿美元 0.87%(固定利率)

2/23 七天期反向交易 657.545 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行表示，欧元区经济正在温和的复苏，但风险正在加大，且有迹象表明低油价效应可能传导至其它商品和服务的价格。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 258,210

上周三 259,370

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当期变化 -1,160

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦表示，如果近期金融市场动荡损及经济，该央行将毫不犹豫地进一步放宽货币政策。朝日新闻报导称，黑田东彦表示不会在不考虑对经济和物价影响的情况下，将利率在负值区域进一步下调。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳在0.79%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三共发行3,114.50亿台币定存单，包含1,600亿台币一年期定存单；与当日到期金额为3,234.50亿台币相较，存单发行余额减少120亿台币。

--台湾央行周二发行5,643.5亿台币定存单，与当日到期金额为5,637.5亿台币相较，存单发行余额增加6亿台币。

--台湾央行周一发行2,722.0亿台币定存单，与当日到期金额为2,692.00亿台币相较，存单发行余额增加30亿台币。 (完)