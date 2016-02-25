《国际主要央行公开市场操作一览》--2月25日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透上海2月25日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。FED今年1月27日维持利率不变，并表示正“密切关注”全球经济与金融发展，但仍保持对美国经济相对乐观的看法。
欧洲央行2015年12月一如预期，将存款工具利率从负0.20%下调至负0.30%，并将资产购买计划延长六个月。今年1月21日维持利率在纪录低位不变，同时继续实施量化宽松政策以扶助经济及提高通胀率。
日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼金融市场。央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。随着市场动荡及全球成长放缓威胁到央行打击通缩的努力，央行盼藉此又一次大胆的举措来重振经济。
台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率
--------------------------------------------------
2/24 隔夜逆回购 -410.65 0.25%
2/23 隔夜逆回购 -648.08 0.25%
2/22 隔夜逆回购 -544.05 0.25%
2/19 三天逆回购 -590.88 0.25%
2/18 隔夜逆回购 -715.81 0.25%
《本周主要新闻》
--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯称，美联储应坚持渐进升息计划。他表示，自去年12月以来他的看法几乎没有改变。他表明没那么担忧中国数据，且美联储需藉由负利率刺激美国经济的机率非常低。
--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德重申反对进一步升息的立场，因美国通胀预期有所下降，并威胁到美联储的信誉。
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
----------------------------------------------------------------
2/24 91天期反向交易 136.50 0bp(固定利差)
七天期反向交易 0.87亿美元 0.87%(固定利率)
2/23 七天期反向交易 657.545 0.05%(固定利率)
《本周主要新闻》
--欧洲央行表示，欧元区经济正在温和的复苏，但风险正在加大，且有迹象表明低油价效应可能传导至其它商品和服务的价格。
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
---------------------------------------
周三 258,210
上周三 259,370
---------------------------------------
当期变化 -1,160
金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。
日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。
《本周主要新闻》
--日本央行总裁黑田东彦表示，如果近期金融市场动荡损及经济，该央行将毫不犹豫地进一步放宽货币政策。朝日新闻报导称，黑田东彦表示不会在不考虑对经济和物价影响的情况下，将利率在负值区域进一步下调。
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳在0.79%。
《本周主要新闻》
--台湾央行周三共发行3,114.50亿台币定存单，包含1,600亿台币一年期定存单；与当日到期金额为3,234.50亿台币相较，存单发行余额减少120亿台币。
--台湾央行周二发行5,643.5亿台币定存单，与当日到期金额为5,637.5亿台币相较，存单发行余额增加6亿台币。
--台湾央行周一发行2,722.0亿台币定存单，与当日到期金额为2,692.00亿台币相较，存单发行余额增加30亿台币。 (完)
如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。