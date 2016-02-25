全球贵金属：2月24日SPDR黄金持仓增加1.07%，iShares白银持仓不变

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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路透2月25日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二增加1.07%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓不变。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 24,445,151.5 2月24日 24,186,990.1 2月23日 258,161.4 1.07%
iShares 311,618,510.2 2月24日 311,618,510.2 2月23日 0.0 0.00% (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英；审校 王洋)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f