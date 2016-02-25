美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德重申了反对进一步升息的立场，因美国通胀预期有所下降，并威胁到美国联邦储备理事会(美联储/FED)的信誉。“我认为在当前基于市场的通胀预期不断下降的情况下，继续推进正常化是不明智的，”布拉德在准备好的演讲中表示。

他在一次债券交易员的晚宴上称，美联储不能让低通胀预期“失控”，并表示他“无法忍受”(通胀预期)目前的低水平。“只是通胀预期已经下滑如此之多以至于令人担忧。”

他并提到，1月通胀报告并未改变其认为通胀预期下滑令人担忧的看法，但若通胀持续上升，他最终将被说服。美国1月消费者物价指数(CPI)创逾四年来最大升幅，令布拉德近来有关美联储应该暂停升息的立场受到质疑。

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，美国就业市场持续强劲可能为美联储今年多次升息提供理由。全球股市下跌近两月以及对全球经济放缓的担忧升温，已加重对美联储是否能很快升息的疑虑。拉克尔在巴尔的摩一商学院发表讲话时称，“我依然认为今年升息的预期是合理的”观点，并表示经济数据并没有表明美国即将面临衰退。

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)表示，他对美联储升息进程较悲观的评估将在3月政策会议上得以反应。“在我提交的预估中看到升息进程有些减缓或变化并不会让人意外。你会看到一些变化，”他在达拉斯参加一场活动后对记者表示，他指的是美联储经济预估，每个季度决策者都会匿名提交对美国经济的预估。

德国央行总裁魏德曼警告称，如果利率保持在极低水准时间过长，则银行获利将会萎缩。此言暗示他支持最终改变政策路线。魏德曼的言论表明，德国非常严肃地看待低率多年来处于低位造成的后果。

日本央行总裁黑田东彦称，央行施行的负利率政策已经产生了预期效果，并预计这种效果将渗透到经济之中。“政策已经对利率产生了影响。我预计正面效应将扩散到资本支出和房屋投资。”

日本央行审议委员木内登英表示，日本央行在在达成通胀目标上或已经耗尽所有措施，但可以与其他国家央行扩大美元互换协议，藉以保护日本银行业者免于金融冲击。他同时表示，日本央行不应考虑将买进外国债券列为选项，因为拥有汇率政策裁量权的政府总能够选择在必要时干预市况以削弱日圆。

他另提到，负利率可能会破坏日本金融系统稳定，因其挤压银行业者利润。上个月日本央行意外决定采取负利率，以刺激通胀率及经济成长，当时有四名委员会成员投下反对票，木内登英是其中之一。木内登英表示，经济及物价状况的恶化程度，还不足以构成宽松政策的合理理由。

印尼央行负责货币和经济政策的执行董事Juda Agung在一次经济会议上表示，在1月和2月共降息两次，每次降息25个基点后，该央行仍有进一步调降指标政策利率的空间，但会逐月进行考虑。他提到，发达经济体货币政策分歧缩小为调降指标利率提供了空间。

美国 联邦基金利率0.25%-0.5% 2015年12月16日升息25基点

基本贴现率1.00% 2015年12月16日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点

亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点

一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.625% 2015年12月17日降12.5基点

担保放款融通利率2% 2015年12月17日降12.5基点

短期融通利率3.875% 2015年12月17日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.75% 2015年12月17日升25基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2015年12月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点

附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.00% 2016年2月18日降25个基点

欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.5% 2016年2月11日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点

存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点

非洲 南非 附买回利率6.25% 2015年11月19日升25基点