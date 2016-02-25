路透基点：雅居乐地产控股有限公司寻求33亿港元贷款--TRLPC

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透香港2月25日 - 汤森路透旗下基点报导，雅居乐地产控股有险公司正筹措一笔33.15港元(4.30亿美元)的三年期贷款。
恒生银行、汇丰、渣打担任牵头行兼簿记行，取得利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码410个基点。恒生银行并担任额度代理行及担保品控管行。
这笔贷款将自签约后第21个月起分四次不等额偿还，第21个月时偿还本金10%，另外三次将自第24个月起每半年偿还一次，每次偿还本金的30%。
资金将用于再融资及运营资本。
雅居乐前次是在2014年6月进入贷款市场，当时筹措56.65亿港元贷款。当时恒生银行也担任额度代理行及担保品控管行，另与法国巴黎银行、中国建设银行、汇丰及渣打一起担任这笔俱乐部贷款的牵头行。该笔贷款利率为较Hibor加码420个基点。(完) (编译 张明钧; 审校 艾茂林)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。