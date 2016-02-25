路透基点：雅居乐地产控股有限公司寻求33亿港元贷款--TRLPC

路透香港2月25日 - 汤森路透旗下基点报导，雅居乐地产控股有险公司正筹措一笔33.15港元(4.30亿美元)的三年期贷款。

恒生银行、汇丰、渣打担任牵头行兼簿记行，取得利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码410个基点。恒生银行并担任额度代理行及担保品控管行。

这笔贷款将自签约后第21个月起分四次不等额偿还，第21个月时偿还本金10%，另外三次将自第24个月起每半年偿还一次，每次偿还本金的30%。

资金将用于再融资及运营资本。

雅居乐前次是在2014年6月进入贷款市场，当时筹措56.65亿港元贷款。当时恒生银行也担任额度代理行及担保品控管行，另与法国巴黎银行、中国建设银行、汇丰及渣打一起担任这笔俱乐部贷款的牵头行。该笔贷款利率为较Hibor加码420个基点。(完) (编译 张明钧; 审校 艾茂林)