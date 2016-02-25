路透伦敦2月25日 - 以下为丹斯克银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧元在跌破1.1000美元水平后止步于1.0957低点。长长的下影线暗示，有扳回近期从1.1376高点回落跌势的空间。阻力位在1.1060，需要突破该点位才能更强劲地反弹至1.1100/39区域。若不能守住1.0957，则可能进一步回落至1.0800水平。

美元/日圆：重新站上112.00日圆水平是延续从111.04低点反弹的势头，接下来可能瞄准112.80。若突破该点位，则将更加强劲地反弹至113.38/60区域和114.00水平。支撑位目前在112.00水平和111.50，跌破该点位后将下看110.99低点。

英镑/美元：盘中在窄幅区间内盘整，缺乏任何反弹力量，空头仍在影响该货币对走势，若跌破1.3880美元支撑位，则将续跌至1.3844，随后为1.3800。只有突破昨日高点1.4028，才能缓解下行压力，并激发反弹。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1012 1.1011 +0.01 +1.40 1.0860

美元/日圆 112.14 112.17 -0.03 -6.78 120.30

欧元/日圆 123.50 123.49 +0.01 -5.34 130.47

美元/瑞郎 0.9909 0.9887 +0.22 -1.09 1.0018

英镑/美元 1.3922 1.3926 -0.03 -5.54 1.4738

美元/加元 1.3711 1.3700 +0.08 -0.92 1.3839

美元/离岸人民币 6.5414 6.5323 +0.14 -0.40 6.5680

澳元/美元 0.7171 0.7196 -0.35 -1.43 0.7275

新西兰元/美元 0.6661 0.6652 +0.14 -2.40 0.6825

欧元/瑞郎 1.0912 1.0886 +0.24 +0.24 1.0886

欧元/英镑 0.7907 0.7907 +0.00 +7.33 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.3532 9.3482 +0.05 +1.99 9.1705

美元/挪威克朗 8.6624 8.6651 -0.03 -2.01 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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