亚洲橡胶：TOCOM期胶上涨1.2%，但涨幅因中国股市大跌而受到抑制

原油期货价格周四下滑，即便汽油需求强劲且美国原油产量减少，但未能盖过全球供大于求带来的下行压力。

中国A股市场在农历春节后一周半累积的反弹成果，周四一天全数抹杀，收盘时的6.4%跌幅创下一个月来最大单日跌幅。相当多投资者认为这波技术性反弹结束，纷纷获利了结，并形成滚雪球效应。

“供应过剩局面下的基本看跌趋势并未发生改变，大多数交易都是上海G20会议之前的头寸调整，”上述交易员称。

有利因素方面，日本股市周四收高，因日圆兑美元重启跌势，提振出口商类股及整体市场人气。

上海期交所交投最活跃的5月期胶 下跌70元人民币，收于每吨10,540元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)3月期胶 最新报每公斤110.5美分，和前一交易日持平。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/刘秀红；审校 艾茂林/白云)