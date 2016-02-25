亚洲橡胶：TOCOM期胶上涨1.2%，但涨幅因中国股市大跌而受到抑制

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
原油期货价格周四下滑，即便汽油需求强劲且美国原油产量减少，但未能盖过全球供大于求带来的下行压力。
中国A股市场在农历春节后一周半累积的反弹成果，周四一天全数抹杀，收盘时的6.4%跌幅创下一个月来最大单日跌幅。相当多投资者认为这波技术性反弹结束，纷纷获利了结，并形成滚雪球效应。
“供应过剩局面下的基本看跌趋势并未发生改变，大多数交易都是上海G20会议之前的头寸调整，”上述交易员称。
有利因素方面，日本股市周四收高，因日圆兑美元重启跌势，提振出口商类股及整体市场人气。
上海期交所交投最活跃的5月期胶 下跌70元人民币，收于每吨10,540元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)3月期胶 最新报每公斤110.5美分，和前一交易日持平。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/刘秀红；审校 艾茂林/白云)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。