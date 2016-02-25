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亚洲 | 2016年 2月 25日 星期四 17:36 BJT

《全球汇市》欧股上涨帮助稳定汇市，关注稍晚美联储官员讲话

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1009 1.1011 -0.02 +1.37 1.0860

美元/日圆 112.17 112.17 +0.00 -6.76 120.30

欧元/日圆 123.50 123.49 +0.01 -5.34 130.47

美元/瑞郎 0.9908 0.9887 +0.21 -1.10 1.0018

英镑/美元 1.3916 1.3926 -0.07 -5.58 1.4738

美元/加元 1.3713 1.3700 +0.09 -0.91 1.3839

美元/离岸人民币 6.5401 6.5323 +0.12 -0.42 6.5680

澳元/美元 0.7174 0.7196 -0.31 -1.39 0.7275

新西兰元/美元 0.6664 0.6652 +0.18 -2.36 0.6825

欧元/瑞郎 1.0912 1.0886 +0.24 +0.24 1.0886

欧元/英镑 0.7910 0.7907 +0.04 +7.37 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.3438 9.3482 -0.05 +1.89 9.1705

美元/挪威克朗 8.6634 8.6651 -0.02 -2.00 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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