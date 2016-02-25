离岸人民币：台湾金管会将开放陆客来台投资基金及含宝岛债外币债

路透台北2月25日 - 台湾金管会周四称，为增加多元化投资人参与台湾金融市场，放宽大陆地区投资人来台投资基金及外币债券，包含宝岛债在内。

金管会证期局副局长张丽真对路透指出，这次开放大陆投资人来台投资外币债券，将扩及仅限专业投资人才可投资的国际板债券，包含人民币计价的宝岛债。

“至于何时上路要看法规修订进度而定。”她说。