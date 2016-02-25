欧元债市：欧元区长期通胀预期指标跌至纪录低位，加剧放宽政策预期

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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油价 周四下跌约1.5%，凸显出欧洲央行达成通胀率略低于2%之目标的困难。欧元区通胀率目前为0.4%。
“通胀预期下降是欧洲央行在下月(政策会议上)将考虑的又一个因素，”KBC的策略师Piet Lammens说。
欧元区公债收益率走势不一，德国10年期公债收益率 涨1.2个基点至0.16%，远离周三创下的10个月低点。
欧元区二线国家公债收益率下跌1-2个基点，因欧洲股市上涨提振了投资者对高风险资产的兴趣。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘秀红/汪红英；审校 孙茉莉/蔡美珍)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。