欧元债市：欧元区长期通胀预期指标跌至纪录低位，加剧放宽政策预期

油价 周四下跌约1.5%，凸显出欧洲央行达成通胀率略低于2%之目标的困难。欧元区通胀率目前为0.4%。

“通胀预期下降是欧洲央行在下月(政策会议上)将考虑的又一个因素，”KBC的策略师Piet Lammens说。

欧元区公债收益率走势不一，德国10年期公债收益率 涨1.2个基点至0.16%，远离周三创下的10个月低点。

欧元区二线国家公债收益率下跌1-2个基点，因欧洲股市上涨提振了投资者对高风险资产的兴趣。(完)

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