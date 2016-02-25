香港房地产：2016/17年度政府供应土地可建1.92万个住宅，供应确定性提高

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透香港2月25日 - 香港政府周四公布2016/17年度的卖地计划，在土地表中将提供共29幅土地，可建1.92万个住宅单位，为自2010年以来最高；由于涉及须更改规划的土地大幅减少，土地供应的确定性更将提高。
若连同铁路发展项目、市区重建局、私人重建项目等三个其他土地来源，全年度潜在的土地供应可建2.9万个单位。而政府全年的土地供应目标为可建1.8万个单位。
发展局局长陈茂波简介自4月起开始的新一财政年度卖地计划时表示，可供应土地增加，显示政府持续稳定供应土地的决心努力。
在该29幅官地中，17幅位于新界、10幅在九龙、两幅在港岛。该些土地大部份为中型及大型土地；同时，土地表中须修订分区计划大网图（或称＂改划＂）的只有两幅共涉及1,500个单位，较过去两年为少。
＂今个年度（16/17年度）卖地计划改划数字远低以前，土地供应确定性更加提高。＂陈茂波说。
他表示，虽然整个年度的潜在土地供应可建屋量达2.9万个，并不意味这些供应悉数在年度内推出，因政府根据《长远房屋策略报告》修订后的每年供应目标只为1.8万个（政府连同其他三个供应来源）。
在商用土地方面，陈茂波表示，2016/17年度将推出八幅商业用地，可建楼面面积达53.6万平方米，大部份会在第三、四季度推出。此外，政府亦将推出三幅位于启德发展区的酒店用地，可供应2,100个房间。
至于在4-6月的下财年首季度，政府将招标出售七幅住宅用地，可建4,600个单位，另市区重建局将招标两个项目可建200个单位，总计首季供应4,800个。同时，政府亦会出售两幅分别位于葵涌的商业及工业用地。
总结2015/16年的土地供应，陈茂波表示计及四个土地来源的总住宅供应量达20,130个，比原来1.9万个的目标为高。他补充，由于私人重建方面的供应还可能在年度结束前增加，因此最终数目前还可能会上升。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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