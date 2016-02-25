香港房地产：2016/17年度政府供应土地可建1.92万个住宅，供应确定性提高

路透香港2月25日 - 香港政府周四公布2016/17年度的卖地计划，在土地表中将提供共29幅土地，可建1.92万个住宅单位，为自2010年以来最高；由于涉及须更改规划的土地大幅减少，土地供应的确定性更将提高。

若连同铁路发展项目、市区重建局、私人重建项目等三个其他土地来源，全年度潜在的土地供应可建2.9万个单位。而政府全年的土地供应目标为可建1.8万个单位。

发展局局长陈茂波简介自4月起开始的新一财政年度卖地计划时表示，可供应土地增加，显示政府持续稳定供应土地的决心努力。

在该29幅官地中，17幅位于新界、10幅在九龙、两幅在港岛。该些土地大部份为中型及大型土地；同时，土地表中须修订分区计划大网图（或称＂改划＂）的只有两幅共涉及1,500个单位，较过去两年为少。

＂今个年度（16/17年度）卖地计划改划数字远低以前，土地供应确定性更加提高。＂陈茂波说。

他表示，虽然整个年度的潜在土地供应可建屋量达2.9万个，并不意味这些供应悉数在年度内推出，因政府根据《长远房屋策略报告》修订后的每年供应目标只为1.8万个（政府连同其他三个供应来源）。

在商用土地方面，陈茂波表示，2016/17年度将推出八幅商业用地，可建楼面面积达53.6万平方米，大部份会在第三、四季度推出。此外，政府亦将推出三幅位于启德发展区的酒店用地，可供应2,100个房间。

至于在4-6月的下财年首季度，政府将招标出售七幅住宅用地，可建4,600个单位，另市区重建局将招标两个项目可建200个单位，总计首季供应4,800个。同时，政府亦会出售两幅分别位于葵涌的商业及工业用地。