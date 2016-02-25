更新版 1-离岸人民币：台湾金管会将开放陆客来台投资基金及含宝岛债外币债

(新增官员在记者会谈话内容)

路透台北2月25日 - 台湾金管会周四称，为增加多元化投资人参与台湾金融市场，放宽大陆地区投资人来台投资基金及外币债券，包含宝岛债在内。

金管会证期局副局长张丽真对路透指出，这次开放大陆投资人来台投资外币债券，将扩及仅限专业投资人才可投资的国际板债券，包含人民币计价的宝岛债。

“至于何时上路要看法规修订进度而定。”她预计最快4月才能上路。

她同时称，考量循序渐进开放，这次法规修订也开放大陆证券、银行及保险主管机关核准的合格境内机构投资者(QDII)可投资兴柜公司股票。

此外，她补充说，截至1月底，大陆QDII来台开户共计18户，汇入金额为2.31亿美元，一直以来都进进出出，已维持在此水准很久一段时间。目前大陆QDII来台投资上限是5亿美元。