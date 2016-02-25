更新版 1-离岸人民币：台湾金管会将开放陆客来台投资基金及含宝岛债外币债

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
(新增官员在记者会谈话内容)
路透台北2月25日 - 台湾金管会周四称，为增加多元化投资人参与台湾金融市场，放宽大陆地区投资人来台投资基金及外币债券，包含宝岛债在内。
金管会证期局副局长张丽真对路透指出，这次开放大陆投资人来台投资外币债券，将扩及仅限专业投资人才可投资的国际板债券，包含人民币计价的宝岛债。
“至于何时上路要看法规修订进度而定。”她预计最快4月才能上路。
她同时称，考量循序渐进开放，这次法规修订也开放大陆证券、银行及保险主管机关核准的合格境内机构投资者(QDII)可投资兴柜公司股票。
此外，她补充说，截至1月底，大陆QDII来台开户共计18户，汇入金额为2.31亿美元，一直以来都进进出出，已维持在此水准很久一段时间。目前大陆QDII来台投资上限是5亿美元。
金管会今日预告修正“大陆地区投资人来台从事证券投资及期货交易管理办法”，将开放大陆自然人及具一定条件在台陆资投资事业得来台投资基金及外币债券。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。