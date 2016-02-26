台湾货币市场：2月26日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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路透台北2月26日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期共28亿台币。 --公债还本付息(102甲5期3息)11.1830075亿台币。 --公债还本付息(103甲5期2息)6.375亿台币 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 1兆(万亿)7,380.9亿台币： 2/27 00.00亿台币 2/29 4,094.80亿台币 3/01 2,144.30亿台币 3/02 4,766.00亿台币 3/03 6,375.80亿台币 --公债还本付息16.5亿台币： 03/03 103甲6期2息 16.50亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。