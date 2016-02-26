版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 26日 星期五 08:00 BJT

台湾货币市场：2月26日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北2月26日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行定存单到期共28亿台币。
    --公债还本付息(102甲5期3息)11.1830075亿台币。
    --公债还本付息(103甲5期2息)6.375亿台币
    
    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。  
----------------------------------------------------------------------    
(本提存期)

    **宽松因素：
    --央行存单到期 1兆(万亿)7,380.9亿台币： 
      2/27                     00.00亿台币
      2/29                  4,094.80亿台币
      3/01                  2,144.30亿台币
      3/02                  4,766.00亿台币
      3/03                  6,375.80亿台币
    
    --公债还本付息16.5亿台币：
   03/03     103甲6期2息         16.50亿台币
    --月底军公教薪饷拨款。
    
    
    
    **紧缩因素：      
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --营业税例行税款缴库。(完)         
    

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐