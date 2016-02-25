路透基点：海尔收购美国通用电气家电事业33亿美元贷款细节曝光--TRLPC

路透香港2月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露更多有关中国国家开发银行提供33亿美元贷款给青岛海尔、用以收购美国通用电气(奇异,GE)家电事业贷款的细节。

该笔贷款期限为五年，利率为较六个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码170个基点。

国开行料将于4月签署贷款协议。

中国白色家电巨擘海尔集团1月通过上海上市子公司青岛海尔宣布以54亿美元收购通用电气家电事业。这项收购预料将在2016年年中结案，待中国及美国的监管机构批准，还得通过其他国家的反垄断审查。

2015年1月，海尔国际有限公司与九家银行签订3.6亿美元三年期的分期偿还贷款。担保人为海尔集团，贷款综合收益为167.5基点，贷款利率为较Libor加码150基点，平均年限为2.75年。(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)