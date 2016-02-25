路透基点：海尔收购美国通用电气家电事业33亿美元贷款细节曝光--TRLPC

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透香港2月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露更多有关中国国家开发银行提供33亿美元贷款给青岛海尔、用以收购美国通用电气(奇异,GE)家电事业贷款的细节。
该笔贷款期限为五年，利率为较六个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码170个基点。
国开行料将于4月签署贷款协议。
中国白色家电巨擘海尔集团1月通过上海上市子公司青岛海尔宣布以54亿美元收购通用电气家电事业。这项收购预料将在2016年年中结案，待中国及美国的监管机构批准，还得通过其他国家的反垄断审查。
2015年1月，海尔国际有限公司与九家银行签订3.6亿美元三年期的分期偿还贷款。担保人为海尔集团，贷款综合收益为167.5基点，贷款利率为较Libor加码150基点，平均年限为2.75年。(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。