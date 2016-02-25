星股业绩：来宝集团公布近20年来首次全年亏损，受煤价低迷打击

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透新加坡2月25日 - 新加坡上市公司来宝集团 周四公布，公司去年出现近20年来的首次全年亏损，受煤价低迷导致的12亿美元减记拖累。该公司还称，预计其将能成功为循环信贷再融资。
在受到会计问题的严重打击后，来宝集团正试图增强投资者对该公司的信心。
该公司说，将恢复其作为轻资产实物交易商的核心战略，并减少一直以来对工业大宗商品的依赖。
来宝集团在截至12月31日的一年净亏损16.7亿美元，上一年净利为1.32亿美元。核心业务净利下降逾50%至2.44亿美元。全年营收下降22%。
“虽然外部环境非常困难，但我们在过去三年大幅提高了我们的关键策略目标，”该公司执行长Yusuf Alireza在声明中称。Alireza通过出售资产、削减业务部门和削减债务加以应对。(完) (编译 汪红英；审校 陈宗琦)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。