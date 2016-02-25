星股业绩：来宝集团公布近20年来首次全年亏损，受煤价低迷打击

路透新加坡2月25日 - 新加坡上市公司来宝集团 周四公布，公司去年出现近20年来的首次全年亏损，受煤价低迷导致的12亿美元减记拖累。该公司还称，预计其将能成功为循环信贷再融资。

在受到会计问题的严重打击后，来宝集团正试图增强投资者对该公司的信心。

该公司说，将恢复其作为轻资产实物交易商的核心战略，并减少一直以来对工业大宗商品的依赖。

来宝集团在截至12月31日的一年净亏损16.7亿美元，上一年净利为1.32亿美元。核心业务净利下降逾50%至2.44亿美元。全年营收下降22%。

“虽然外部环境非常困难，但我们在过去三年大幅提高了我们的关键策略目标，”该公司执行长Yusuf Alireza在声明中称。Alireza通过出售资产、削减业务部门和削减债务加以应对。(完) (编译 汪红英；审校 陈宗琦)