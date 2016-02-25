路透基点：万达商业地产(香港)有限公司启动4亿美元贷款

路透2月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，牵头行兼簿记行已为万达商业地产(香港)有限公司推动4亿美元三年期子弹式贷款。

借款人的母公司大连万达商业地产将为该贷款提供担保，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码225个基点。

资金将用于一般公司用途。回覆截止日期为3月18日。

借款人于2015年5月签署一笔5亿美元三年期贷款，该笔贷款综合收益为320个基点，利率为275个基点，费用为135个基点。当时是由永隆银行及德意志银行担任牵头行兼簿记行。

香港上市公司大连万达商业地产核心资产为市内的综合性地产--万达广场。该公司同时也在中国拥有多家高级酒店。

该公司为大连万达集团的商业地产投资及运营的唯一业务平台。

1月时，大连万达集团收购美国电影公司Legendary Entertainment，耗资35亿美元，这是该公司史上最大手笔海外收购。万达是首家拥有好莱坞大型电影公司的中国企业。(完) (编译 张明钧; 审校 李春喜)