路透基点：万达商业地产(香港)有限公司启动4亿美元贷款

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透2月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，牵头行兼簿记行已为万达商业地产(香港)有限公司推动4亿美元三年期子弹式贷款。
借款人的母公司大连万达商业地产将为该贷款提供担保，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码225个基点。
资金将用于一般公司用途。回覆截止日期为3月18日。
借款人于2015年5月签署一笔5亿美元三年期贷款，该笔贷款综合收益为320个基点，利率为275个基点，费用为135个基点。当时是由永隆银行及德意志银行担任牵头行兼簿记行。
香港上市公司大连万达商业地产核心资产为市内的综合性地产--万达广场。该公司同时也在中国拥有多家高级酒店。
该公司为大连万达集团的商业地产投资及运营的唯一业务平台。
1月时，大连万达集团收购美国电影公司Legendary Entertainment，耗资35亿美元，这是该公司史上最大手笔海外收购。万达是首家拥有好莱坞大型电影公司的中国企业。(完) (编译 张明钧; 审校 李春喜)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。