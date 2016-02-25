东南亚股市：多数表现低迷，受中国股市大跌拖累

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透曼谷2月25日 - 大多数东南亚股市周四下跌，因中国股市大跌及全球油市的低迷，在尾盘时段引发卖盘。不过泰国股市录得温和涨幅，得益于一些选择性买盘。
泰国股市指标股指SET指数 小升0.11%。盘初曾下滑，此前数据显示，在全球需求低迷和中国经济放缓的背景下，1月该国出口萎缩大于预期。
上涨个股中，盘谷银行 连续第八日上涨，今日上涨1.5%，这部分反映了其具有吸引力的股息收益。
印尼股市 收平，之前印尼央行表示有进一步降息的空间。
新加坡股市 、马来西亚股市 、越南股市 均收跌，符合亚洲股市 的走势。全球油价的下跌令亚洲投资者颇为紧张。
资金流入情况不一，目前市场预计美联储可能会推迟加息，因经济数据低迷。
交易所和汤森路透的数据显示，外资在马来西亚和泰国股市分别买超1.2亿马币和1.15亿泰铢的股票。而外资在印尼股市则卖超238亿卢比。
菲律宾股市今日逢假期休市，周五正常开市。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 328.90 -0.67 -0.20 -19.93 410.77
新加坡 2603.40 -16.56 -0.63 -22.64 3365.15
马来西亚 1658.16 -6.01 -0.36 -5.85 1761.25
泰国 1333.42 1.49 +0.11 -10.97 1497.67
印尼 4658.32 0.60 +0.01 -10.88 5226.95
越南 562.82 -5.22 -0.92 +3.15 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 王洋; 审校 李春喜)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。