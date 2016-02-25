东南亚股市：多数表现低迷，受中国股市大跌拖累

路透曼谷2月25日 - 大多数东南亚股市周四下跌，因中国股市大跌及全球油市的低迷，在尾盘时段引发卖盘。不过泰国股市录得温和涨幅，得益于一些选择性买盘。

泰国股市指标股指SET指数 小升0.11%。盘初曾下滑，此前数据显示，在全球需求低迷和中国经济放缓的背景下，1月该国出口萎缩大于预期。

上涨个股中，盘谷银行 连续第八日上涨，今日上涨1.5%，这部分反映了其具有吸引力的股息收益。

印尼股市 收平，之前印尼央行表示有进一步降息的空间。

新加坡股市 、马来西亚股市 、越南股市 均收跌，符合亚洲股市 的走势。全球油价的下跌令亚洲投资者颇为紧张。

资金流入情况不一，目前市场预计美联储可能会推迟加息，因经济数据低迷。

交易所和汤森路透的数据显示，外资在马来西亚和泰国股市分别买超1.2亿马币和1.15亿泰铢的股票。而外资在印尼股市则卖超238亿卢比。

菲律宾股市今日逢假期休市，周五正常开市。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 328.90 -0.67 -0.20 -19.93 410.77

新加坡 2603.40 -16.56 -0.63 -22.64 3365.15

马来西亚 1658.16 -6.01 -0.36 -5.85 1761.25

泰国 1333.42 1.49 +0.11 -10.97 1497.67

印尼 4658.32 0.60 +0.01 -10.88 5226.95

越南 562.82 -5.22 -0.92 +3.15 545.63

(完)

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