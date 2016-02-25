香港金融：梁凤仪将自6月中旬由投资产品部调职至中介机构部--证监会

路透香港2月25日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周四公布，主要负责中港基金互认的投资产品部执行董事梁凤仪将调任为中介机构部执行董事，自今年6月19日起生效。

证监会的声明并称，将在短期内展开招聘工作，物色接替梁凤仪出任投资产品部执行董事的人选。

是次梁凤仪接替施哲宏（James Shipton）出任中介机构部执行董事，后者的三年任期将于2016年6月18日届满。

证监会行政总裁欧达礼（Ashley Alder）表示，“梁凤仪自去年加入证监会以来，对本会建树良多。我有信心她会以执掌投资产品部时所展现的魄力、承担及具策略性的触觉，带领中介机构部。”

欧达礼并称，施哲宏加入证监会后，负责将当时的发牌与监察团队纳入全新设立的中介机构部，并于其后带领该部门进行重组，令其工作更趋专门化，让证监会得以更有效地规管日趋复杂的市场环境，同时施哲宏亦与规管在香港营运的跨境公司的海外监管机构，建立了宝贵的全新关系。（完）