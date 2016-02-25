香港金融：梁凤仪将自6月中旬由投资产品部调职至中介机构部--证监会

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透香港2月25日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周四公布，主要负责中港基金互认的投资产品部执行董事梁凤仪将调任为中介机构部执行董事，自今年6月19日起生效。
证监会的声明并称，将在短期内展开招聘工作，物色接替梁凤仪出任投资产品部执行董事的人选。
是次梁凤仪接替施哲宏（James Shipton）出任中介机构部执行董事，后者的三年任期将于2016年6月18日届满。
证监会行政总裁欧达礼（Ashley Alder）表示，“梁凤仪自去年加入证监会以来，对本会建树良多。我有信心她会以执掌投资产品部时所展现的魄力、承担及具策略性的触觉，带领中介机构部。”
欧达礼并称，施哲宏加入证监会后，负责将当时的发牌与监察团队纳入全新设立的中介机构部，并于其后带领该部门进行重组，令其工作更趋专门化，让证监会得以更有效地规管日趋复杂的市场环境，同时施哲宏亦与规管在香港营运的跨境公司的海外监管机构，建立了宝贵的全新关系。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。