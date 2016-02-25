国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至七日高位，受益于需求坚挺

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透新加坡2月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四跳涨12%至七日高位每吨71.70美元，受原油价格低廉的提振，但良好的需求似乎屡次被充足的供应所抵消，市场交投可能会保持振荡。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买入两艘总计50,000吨的4月上半月到岸丽水的石脑油，价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水3.50美元。2月17日时其曾以平价的水平购买了相同船期的船货。
台塑石化购买了约100,000吨石脑油，也是4月上半月船期，运抵至麦寮，价格为C&F价每吨较日本报价贴水约5美元。
在日本，JX Nippon Oil & Energy将从5月中起把其日产能136,000桶的Oita炼厂关闭一个月，以进行维护。
该公司旗下在川崎市的年产444,000吨的裂解装置在8-9月将停产进行维护。
亚洲汽油裂解价差大涨16.5%至八日高位，也受原油价格持续低迷的提振。
行业消息人士表示，交易员目前面临着供给高企、陆上存储设施已充满的局面。
周四公布的官方数据也反映出了高企的库存。
数据显示2月24日止当周新加坡轻质馏分油库存处在多年高位1,513.3万桶，比前一周高出63.1万桶。
新加坡现货市场上有两笔汽油交易达成。没有石脑油交易。
壳牌分别以每桶45.40美元和45.35美元从中石油购买两艘95号汽油船货，船期为3月14-18日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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