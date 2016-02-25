国际油市：亚洲高硫燃料油现货价差再度承压

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透新加坡2月25日 - 亚洲高硫燃料油现货价差周四再度承压，因供应商纷纷寻求出售船货。
“似乎一些供应商对市场看空，以较大的折扣出货，”一位在新加坡的交易员说。
新加坡的普氏Market-on-Close(MOC)定价程序中有四笔380cst燃料油成交，较新加坡报价的贴水介于每吨4-5.75美元之间。
沉重的卖压最先是出现在2月17日，然后是2月23日，380cst燃料油的现货价差分别跌至每吨贴水3.50美元和每吨贴水5.35美元。
相比之下，2月1日380cst燃料油的五笔交易中价格均为较新加坡报价贴水1美元左右。
交易员表示，最新一波价格的疲态也是因为预期新加坡进口的燃料油数量较大，尤其是自海湾和伊朗的进口。
“大量流入以及低迷的需求，都不能起到扶助作用，”另一位在新加坡的交易员说。
新加坡现货市场上有四笔交易达成。
BP以每吨较新加坡3月平均报价贴水4.50美元的价格，向托克出售40,000吨船期为3月11-15日的380cst高硫燃料油。
卢克石油以每吨145美元的价格，向嘉能可出售20,000吨船期为3月22-26日的380cst高硫燃料油。
道达尔以每吨较新加坡报价贴水5.75美元的价格，向维多出售20,000吨船期为3月11-15日的380cst高硫燃料油。
P66尔以每吨较新加坡报价贴水5美元的价格，向摩科瑞出售20,000吨船期为3月17-21日的380cst高硫燃料油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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