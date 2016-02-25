表格：美国1月建筑许可年率修正为120.4万户，前值为120.2万户

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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路透2月25日 - 美国商务部周四修正了2月17日公布的1月建筑许可数据。 经季节调整后的建筑许可如下: 变动百分比(%) 1月 前值 12月 前值 16年1月/15年1月 前值 建筑许可 0 -0.2 -6.1 -6.1 13.7 13.5 年率(千户) 1月 前值 12月 前值 15年1月 前值 建筑许可 1,204 1,202 1,204 1,204 1,059 1,059 建筑许可(千户) 1月 前值 12月 前值 15年1月 前值 独栋房屋 728 720 732 732 657 657 多户房屋 476 482 472 472 402 402 (完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f