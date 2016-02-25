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市场报道 | 2016年 2月 25日 星期四 21:42 BJT

表格：美国1月建筑许可年率修正为120.4万户，前值为120.2万户

路透2月25日 - 美国商务部周四修正了2月17日公布的1月建筑许可数据。
    
    经季节调整后的建筑许可如下:
    
    变动百分比(%)    1月  前值    12月    前值  16年1月/15年1月  前值
     建筑许可         0   -0.2    -6.1    -6.1       13.7        13.5
    年率(千户)       1月   前值    12月    前值     15年1月      前值
     建筑许可　    1,204  1,202   1,204   1,204      1,059      1,059
    建筑许可(千户)   1月   前值    12月    前值     15年1月      前值
     独栋房屋        728    720     732     732        657        657
     多户房屋        476    482     472     472        402        402  (完)
  
 (编译 王洋; 审校 李春喜)

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