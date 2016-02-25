表格：美国1月建筑许可年率修正为120.4万户，前值为120.2万户

路透2月25日 - 美国商务部周四修正了2月17日公布的1月建筑许可数据。 经季节调整后的建筑许可如下: 变动百分比(%) 1月 前值 12月 前值 16年1月/15年1月 前值 建筑许可 0 -0.2 -6.1 -6.1 13.7 13.5 年率(千户) 1月 前值 12月 前值 15年1月 前值 建筑许可 1,204 1,202 1,204 1,204 1,059 1,059 建筑许可(千户) 1月 前值 12月 前值 15年1月 前值 独栋房屋 728 720 732 732 657 657 多户房屋 476 482 472 472 402 402 (完) (编译 王洋; 审校 李春喜)