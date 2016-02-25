表格：美国2月18日止当周农作物出口销售报告--USDA

标题新闻：瑞士央行总裁乔丹称在欧洲利率持续偏低的环境下，瑞士将继续执行负利率政策
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路透2月25日 - 美国农业部(USDA)周四公布，2月18日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉 花以 千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 387.9 98.3 486.2 390.7 98.3 17,681.3 21,339.2 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.2 138.3 玉米 934.5 131.8 1,066.3 979.7 131.8 26,615.5 34,798.7 高梁 43.2 0.0 43.2 55.0 0.0 6,349.5 7,441.2 大豆 328.3 0.3 328.6 427.4 0.3 42,009.6 47,013.1 豆粕 171.7 0.9 172.6 226.6 0.9 7,326.7 8,847.9 豆油 3.2 0.0 3.2 3.2 0.0 652.1 573.4 皮马棉 10.8 0.0 10.8 10.8 0.0 324.1 221.2 陆地棉 110.6 18.6 129.2 115.4 24.1 6,447.0 9,454.9 稻米 55.8 0.0 55.8 56.2 0.0 2,300.4 2,369.0 (完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。