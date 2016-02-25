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市场报道 | 2016年 2月 25日 星期四 22:56 BJT

美国热股：Terex告知中联重科需优化收购出价，股价盘初下跌逾2%

路透2月25日 - 据熟悉情况的人士表示，美国起重机生产商Terex Corp 已告知中国同行中联重科需要优化其33亿美元的收购出价，方能促使Terex放弃自身与芬兰Konecranes之间的并购协议。

Terex周三收报22.33美元，周四盘初跌2.19%，报21.84美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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