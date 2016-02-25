美国热股：Terex告知中联重科需优化收购出价，股价盘初下跌逾2%

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
路透2月25日 - 据熟悉情况的人士表示，美国起重机生产商Terex Corp 已告知中国同行中联重科需要优化其33亿美元的收购出价，方能促使Terex放弃自身与芬兰Konecranes之间的并购协议。
Terex周三收报22.33美元，周四盘初跌2.19%，报21.84美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f