金属期市：期铜下跌，市场焦点回到中国需求

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
* 铝价升势不太可能持续
* 锌价升穿关键的200日移动均线
路透伦敦2月25日 - 期铜周四下跌，逆转稍早涨势，因中国股市沪综指下跌加重了对中国铜需求的担忧，但减产扶助市场恢复供需平衡，限制了期铜价格的跌幅。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌0.8%，报每吨4,602美元。期铜在本周稍早触及两周高位4,701美元。
交易商表示，投资者人气在纽约市场开市后转为负面，对中国沪综指收跌超过6%，创下一个月来最大单日跌幅作出反应。
“焦点回到中国经济和需求的问题上，”一交易商说。
去年中国铜需求增长放缓至大约2%，分析师预计今年需求增幅相若或更小。
分析师预计，铜矿迄今已减产大约60万吨，且预计今年额外减产最多20万吨，有助市场进一步恢复供需平衡。
三个月期铝 下滑0.6%，报1,557美元，周二触及四个月高位1,582美元。
但铝价预计将面临新的压力，因供应过多和库存庞大重压市场。
美元下跌，使美元计价商品对持有美元以外货币的投资者来说更便宜。
期锌 收跌1.4%，报每吨1,730美元，稍早触及四个月高位1,795美元，因担心供应收紧。
期铅 下跌0.3%，至1,686美元。期锡 下滑0.6%，至15,900美元，期镍 大跌2%，至8,350美元。(完)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。