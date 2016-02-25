金属期市：期铜下跌，市场焦点回到中国需求

* 铝价升势不太可能持续

* 锌价升穿关键的200日移动均线

路透伦敦2月25日 - 期铜周四下跌，逆转稍早涨势，因中国股市沪综指下跌加重了对中国铜需求的担忧，但减产扶助市场恢复供需平衡，限制了期铜价格的跌幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌0.8%，报每吨4,602美元。期铜在本周稍早触及两周高位4,701美元。

交易商表示，投资者人气在纽约市场开市后转为负面，对中国沪综指收跌超过6%，创下一个月来最大单日跌幅作出反应。

“焦点回到中国经济和需求的问题上，”一交易商说。

去年中国铜需求增长放缓至大约2%，分析师预计今年需求增幅相若或更小。

分析师预计，铜矿迄今已减产大约60万吨，且预计今年额外减产最多20万吨，有助市场进一步恢复供需平衡。

三个月期铝 下滑0.6%，报1,557美元，周二触及四个月高位1,582美元。

但铝价预计将面临新的压力，因供应过多和库存庞大重压市场。

美元下跌，使美元计价商品对持有美元以外货币的投资者来说更便宜。

期锌 收跌1.4%，报每吨1,730美元，稍早触及四个月高位1,795美元，因担心供应收紧。